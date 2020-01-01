Специалисты УМВД РФ по Югре возобновляют прием документов для оформления загранпаспортов нового поколения в МФЦ Ханты-Мансийска

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Специалисты УМВД РФ по Югре возобновляют прием документов для оформления загранпаспортов нового поколения в МФЦ Ханты-Мансийска

Специалисты УМВД РФ по Югре вновь будут принимать документы для оформления загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет на базе МФЦ окружной столицы.

Напомним, паспорт гражданина России, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации нового образца, содержит электронный носитель информации с дополнительными биометрическими персональными  данными его владельца (изображение папиллярных узоров двух пальцев рук).

 

Получить услугу в МФЦ можно еженедельно в среду с 10:00 до 12:00 и в пятницу с 17:00 до 19:00.

 

В период повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции МФЦ Югры работает только по предварительной записи и с соблюдением масочного режима.

 

Для того, чтобы сдать документы на оформление загранпаспорта нового поколения нужно записаться по телефону регионального контакт-центра МФЦ:

8-800-101-0001.

 

Обращаем ваше внимание, что время на оказание услуги одному заявителю составляет 20 минут. При необходимости подачи документов на двух и более человек нужно обязательно сообщить об этом, предварительно записываясь на прием по телефону.

 

Кроме того, получить услугу можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/  или обратившись по предварительной записи в подразделение МВД России по вопросам миграции.

 

С полным перечнем документов, необходимых для получения данной услуги можно ознакомиться здесь

Чт, 07/23/2020 - 10:12

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