Югра переходит к первому этапу снятия ограничений

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Югра переходит к первому этапу снятия ограничений

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление «О переходе к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».

                             

Возобновлены занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе (не более 2 человек совместно с соблюдением социальной дистанции не менее 5 метров), снят запрет на осуществление прогулок на улице совместно не более 2 человек либо прогулок с детьми до 14 лет с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских и спортивных площадок.

 

Режим обязательной самоизоляции продлен до 9 августа включительно.

 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чт, 07/23/2020 - 12:10

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