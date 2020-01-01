Югра переходит к первому этапу снятия ограничений

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление «О переходе к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».
Возобновлены занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе (не более 2 человек совместно с соблюдением социальной дистанции не менее 5 метров), снят запрет на осуществление прогулок на улице совместно не более 2 человек либо прогулок с детьми до 14 лет с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских и спортивных площадок.
Режим обязательной самоизоляции продлен до 9 августа включительно.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры