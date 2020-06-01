В 2020 году институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой прием в области родного языка и литературы

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В 2020 году институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой прием на основные профессиональные образовательные программы подготовки бакалавров и магистров:
1. Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Образование в области родного языка и литературы».
Вступительные испытания:
на базе среднего образования (школы) требуются ЕГЭ – русский язык, обществознание, математика профильная ; сроки приема документов с 20.06.2020 по 18.08.2020 только через электронную приемную комиссию https://enrollee.herzen.spb.ru/login. Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/
на базе среднего профессионального образования – на выбор или по ЕГЭ либо сдача экзаменов в РГПУ им. А. И. Герцена - русский язык, обществознание, математика (примерный график экзаменов с 03 – 18 августа 2020 г.). В случае сдачи экзаменов
2. Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование».
Вступительные испытания:
на базе среднего образования (школы) требуются ЕГЭ – русский язык,
18.08.2020 только через электронную приемную комиссию
https://enrollee.herzen.spb.ru/login.
Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/
на базе среднего профессионального образования – на выбор или по ЕГЭ либо сдача экзаменов в РГПУ им. А. И. Герцена - русский язык, обществознание, иностранный язык (примерный график экзаменов с 03 – 18 августа 2020 г.)
В случае сдачи экзаменов в вузе подача документов происходит строго в период с
20.06.2020 по 01.08.2020 г. только через электронную приемную комиссиюhttps://enrollee.herzen.spb.ru/login. Вступительные испытания проходят в
дистанционном формате. Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/
3. Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Культурологическое образование».
Вступительные испытания:
на базе среднего образования (школы) требуются ЕГЭ – русский язык,
Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/
на базе среднего профессионального образования – на выбор или по ЕГЭ либо сдача экзаменов в РГПУ им. А. И. Герцена - русский язык, обществознание, история (примерный график экзаменов с 03 – 18 августа 2020 г.) В случае сдачи экзаменов в вузе подача документов происходит строго в период с 20.06.2020 по 01.08.2020 г.
4. Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, программа
«Этнокультурология и этнофилология в североведческом образовании».
Вступительные испытания:
Только на базе высшего образования – экзамен в виде письменного эссе в РГПУ им. А.И. Герцена в дистанционном формате. Программа экзамена размещена на сайте https://www.herzen.spb.ru/uploads/tbboitsova/files/2018/magister/mag_sever.pdf
Сроки приема документов с 20.06.2020 по 08.08.2020.
Расписание вступительных испытаний с 10 – 19 августа 2020 г.
Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/
Внимание!
Целевые договоры (двусторонние) напрямую с работодателем можно оформить с организациями, имеющими долю государственного участия в уставном капитале – школы, детские сады, государственные музеи, дома культуры, администрации
муниципальных образований, департаменты и др. Образец и бланк целевого договора находятся по ссылке: https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/
По возникающим вопросам просим обращаться к сотрудникам приемной комиссии института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена строго с 10.00 до 17.00 (пн-пт) по московскому времени.
Яркина Елена Ивановна 8 951 651 93 79 yarkina1994@mail.ru
Назмутдинова Татьяна Станиславовна 8 964 374 43 34 scurumoch@mail.ru