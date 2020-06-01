В 2020 году институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой прием в области родного языка и литературы

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В 2020 году институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой прием в области родного языка и литературы

В 2020 году институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой прием на основные профессиональные образовательные программы подготовки бакалавров и магистров:

 

1.  Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Образование в области родного языка и литературы».

Вступительные испытания:

на базе среднего  образования  (школы) требуются  ЕГЭ  –  русский  язык, обществознание, математика  профильная ; сроки приема документов с 20.06.2020 по 18.08.2020 только  через электронную приемную комиссию https://enrollee.herzen.spb.ru/login. Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета  https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/

 

на базе среднего профессионального образования – на выбор или по ЕГЭ либо сдача экзаменов в РГПУ им. А. И. Герцена - русский язык, обществознание, математика (примерный график экзаменов с 03 – 18 августа 2020 г.). В случае сдачи экзаменов в вузе подача документов происходит строго в период с 20.06.2020 по 01.08.2020 г. только  через  электронную  приемную  комиссию   https://enrollee.herzen.spb.ru/login. Вступительные испытания проходят в дистанционном формате. Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/

 

2.  Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование».

 

Вступительные испытания:

 

на базе среднего  образования  (школы) требуются  ЕГЭ  –  русский  язык, обществознание, иностранный язык; сроки приема документов с 20.06.2020 по

18.08.2020 только через электронную приемную комиссию

https://enrollee.herzen.spb.ru/login.

Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета  https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/

 

на базе среднего профессионального образования – на выбор или по ЕГЭ либо сдача экзаменов в РГПУ им. А. И. Герцена - русский язык, обществознание, иностранный язык (примерный график экзаменов с 03 – 18 августа 2020 г.)

 

В случае сдачи экзаменов в вузе подача документов происходит строго в период с

20.06.2020 по 01.08.2020 г. только через электронную приемную комиссиюhttps://enrollee.herzen.spb.ru/login. Вступительные испытания проходят в

дистанционном формате.  Бланк  договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/

 

3.  Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, профиль

«Культурологическое образование».

Вступительные испытания:

на базе среднего  образования  (школы) требуются  ЕГЭ  –  русский  язык,

 

 

обществознание, история; сроки приема документов с 20.06.2020 по 18.08.2020

 

 

только  через  электронную  приемную  комиссию   https://enrollee.herzen.spb.ru/login.

Бланк   договора   целевого   приема   и   образец   размещены   на   странице   сайта университета  https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/

 

на базе среднего профессионального образования – на выбор или по ЕГЭ либо сдача экзаменов в РГПУ им. А. И. Герцена - русский язык, обществознание, история (примерный график экзаменов с 03 – 18 августа 2020 г.) В случае сдачи экзаменов в вузе подача документов происходит строго в период с 20.06.2020 по 01.08.2020 г. только  через  электронную  приемную  комиссию   https://enrollee.herzen.spb.ru/login. Вступительные испытания проходят в дистанционном формате. Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/

 

4.  Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование, программа

«Этнокультурология и этнофилология в североведческом образовании».

Вступительные испытания:

    Только на базе высшего образования – экзамен в виде письменного эссе в РГПУ им. А.И. Герцена в дистанционном формате. Программа экзамена размещена на сайте https://www.herzen.spb.ru/uploads/tbboitsova/files/2018/magister/mag_sever.pdf

Сроки приема документов с 20.06.2020 по 08.08.2020.

Расписание вступительных испытаний с 10 – 19 августа 2020 г.

Бланк договора целевого приема и образец размещены на странице сайта университета  https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/

 

Внимание!

 

Целевые договоры (двусторонние) напрямую с работодателем можно оформить с организациями, имеющими долю государственного участия в уставном капитале – школы, детские сады, государственные музеи, дома культуры, администрации

муниципальных образований, департаменты и др. Образец и бланк целевого договора находятся по ссылке:  https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/

 

По возникающим вопросам просим обращаться к сотрудникам приемной комиссии института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена строго с 10.00 до 17.00 (пн-пт) по московскому времени.

 

Яркина Елена Ивановна 8 951 651 93 79  yarkina1994@mail.ru

Назмутдинова Татьяна Станиславовна 8 964 374 43 34  scurumoch@mail.ru

 

 

 

 

Пт, 07/24/2020 - 16:53

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