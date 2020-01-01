Информация о реализации общественного и государственного контроля за ростом платы за коммунальные услуги

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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за коммунальные услуги), рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры), в соответствии с полномочиями, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2012 № 137-п «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», устанавливает тарифы, в том числе на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, а также предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и осуществляет контроль за правильностью применения регулируемыми организациями установленных тарифов при расчетах с потребителями данных услуг.
Изменение тарифов для населения происходит один раз в год с 1 июля и ограничено индексами роста платы граждан за коммунальные услуги, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации и Губернатором автономного округа.
Формирование тарифов, РСТ Югры осуществляется исходя из необходимых на расчетный период расходов на топливо, материалы, электроэнергию, амортизацию, ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования, оплату труда работников, и прочие цели, отнесенные на соответствующий полезный отпуск услуги. При этом, в составе тарифов учитываются только экономически обоснованные расходы, подтвержденные документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Ежегодное увеличение тарифов на регулируемые услуги обусловлено ростом тарифов на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергия), уровнем прогнозной инфляции, поэтапным доведением заработной платы до уровня оплаты труда, установленного отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, реализацией производственных программ, программ комплексного развития муниципальных образований, заключенных концессионных соглашений, утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ.
Отсутствие роста тарифов на коммунальные услуги при предусмотренном федеральным законодательством росте его составляющих, приведет к убыточной деятельности производителей коммунальных услуг, а также к снижению качества и надежности оказания коммунальных услуг, что недопустимо в условиях севера.
При этом, начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации введен механизм сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги для населения в виде индексов роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги, которые устанавливаются ежегодно.
С учетом ограничений, установленных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р и от 15.11.2018 № 2490-р, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 - 2023 годы (далее – Постановление Губернатора Югры) https://rst.admhmao.ru/dokumenty/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-reguliruyushchee-obshchie-voprosy-tsenovoy-politiki/ для каждого муниципального образования автономного округа на 2020 год утверждены максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги:
(к декабрю 2019 года)
с 1 января - 0%;
с 1 июля - от 3,6% до 12% (свыше 5,6% по решениям представительных органов муниципальных образований, принятых по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «д» пункта 46 постановления Правительства РФ № 400, в целях реализации Программы комплексного развития и соблюдения долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключенных концессионных соглашений).
Увеличение платы за коммунальные услуги на 2020 год согласно оценке, проведенной на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», является доступным для населения автономного округа. В среднем по автономному округу показатель отношения стоимости коммунальных услуг к среднедушевому доходу составляет 4,4% и не превышает значение критерия доступности 8,6%.
Учитывая специфику формирования платы за коммунальные услуги, контроль в отношении ее составляющих в соответствии с утвержденными полномочиями осуществляют органы исполнительной власти автономного округа:
1) Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет контроль за правильностью определения размера и внесения платы граждан за коммунальные услуги, официальный сайт – www.jsn.admhmao.ru.
2) РСТ Югры осуществляет контроль за правильностью применения регулируемыми организациями установленных РСТ Югры тарифов при расчетах с потребителями данных услуг.
Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на официальном сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86) (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Приказы службы» / «Электроэнергетика», «Газовая отрасль», «Теплоэнергетика», «Водоснабжение и водоотведение», «Обращения с твердыми коммунальными отходами».
Применяемые при расчете платы нормативы потребления коммунальных услуг, утверждаются приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депжкк и энергетики Югры), за исключением нормативов накопления на твердые коммунальные отходы, которые устанавливаются органами местного самоуправления.
В связи с тем, что применение нормативов потребления коммунальных услуг по отдельным степеням благоустройства (наборам коммунальных услуг) приводит к увеличению платы выше размеров установленных предельных индексов, к нормативам потребления коммунальных услуг применяются понижающие коэффициенты, утвержденные приказами Депжкк и энергетики Югры. Информация о нормативах потребления коммунальных услуг и понижающих коэффициентах размещена на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры – www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Документы» (https://depjkke.admhmao.ru/dokumenty/prik/).
Общественный и государственный контроль за ростом платы на коммунальные услуги на территории автономного округа реализован посредством следующих механизмов:
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов РСТ Югры, касающихся тарифов, на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Документы», подразделе «Общественная экспертиза», а также на интерактивном сервисе «Общественная экспертиза» (www.admhmao.ru/pub-exp-docs);
участия представителей общественности, прокуратуры и федеральной антимонопольной службы на заседаниях правления РСТ Югры при рассмотрении вопросов, касающихся тарифов на коммунальные услуги;
рассмотрения РСТ Югры обращений граждан в части роста платы за коммунальные услуги, по результатам рассмотрения, фактов превышения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не выявлено (с января по май 2020 года рассмотрено 51 обращение граждан, в том числе касающихся коммунальных услуг);
рассмотрения на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием Глав и исполнительных органов муниципальных образований, представителей общественности, в том числе муниципальных образований плана мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020 год.
Нарушение нормы законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 14.6 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», и влечет за собой наказание в виде административного штрафа.
В целях недопущения необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в автономном округе принято распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 № 668-рп «Об одобрении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020-2023 годы и утверждении плана мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020 год» (https://rst.admhmao.ru/dokumenty/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-reguliruyushchee-obshchie-voprosy-tsenovoy-politiki/), которым утвержден План мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2020 год (далее – план).
Во исполнение указанного плана РСТ Югры осуществляет мониторинг применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях автономного округа, результаты которого размещаются на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Для граждан», подразделе «Плата граждан за коммунальные услуги», блоке «Мониторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги» (https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/).
Согласно представленной муниципальными образованиями информации с января по май (включительно) текущего года превышения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленных на 2020 год Постановлением Губернатора Югры, не выявлено.
Кроме того, на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), размещен информационный инструмент, позволяющий гражданам обеспечить онлайн – проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям (http://eias.fas.gov.ru/calc_ku/map/)