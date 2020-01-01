Югорчан приглашают к участию в конкурсе на получение премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России

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Прием заявок на соискание всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» объявлен в стране.
Конкурс проводится ассамблеей народов России. Участие в нем могут принять лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих коллективов.
Победители будут определены в 7 номинациях: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия», «За вклад в сохранение и развитие родных языков», «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики», «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений», «За лучшие практики домов дружбы, домов национальностей, домов и центров народного творчества», «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)», «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.
Документы принимаются до 15 сентября. До 30 сентября конкурсной комиссией будут определены по 3 лауреата в каждой номинации. Церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства.
Подробную информацию можно получить на сайте премии «Гордость нации».
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Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ульяна Данило