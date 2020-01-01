Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами в Югре на 29 июля

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Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами в Югре на 29 июля
фото news.myseldon.comфото news.myseldon.com
фото news.myseldon.com

По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, за прошедшие сутки в Югре (по состоянию на 09.00 29 июля 2020 года) зарегистрировано 6 лесных пожаров площадью 573,10 га. Действует 30 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 11386,40 га, из них локализовано 4 лесных пожара на Березовского, Октябрьского и Самаровского лесничеств площадью 5727,20 га.

Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды (с начала пожароопасного сезона – 319 лесных пожаров) и нарушение гражданами (включая местное население и туристов) правил пожарной безопасности в лесах (с начала пожароопасного сезона - 20 лесных пожаров).

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируются 1-5 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 339 лесных пожаров общей площадью 40371,09 га (лесная площадь – 40226,76 га).

Распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа №395-рп «О введении особого противопожарного режима» на территории Югры с 6 июля введен особый противопожарный режим.

Распоряжениями администраций Кондинского (от 13 июля №326-р), Ханты-Мансийского (от 24 июля №201) и Советского (от 27 июля №1572) районов в лесах муниципального характера введены режимы чрезвычайной ситуации.

Распоряжением губернатора Югры от 14 июля 144-рг введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах автономного округа.

ВВәнтӑт тўтн ёсӆыйт
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фото news.myseldon.com
Врт нй лап-харыгтаве
фото news.myseldon.comфото news.myseldon.com
фото news.myseldon.com

М-вит ӯргалан департамент плыл тамле лххалыл ктвесӯв. Ты туи округувт св мт нй нх-пламллы. йттур тпос вт нупыл онтолов хталт 6 вр мтыт нй йильпииг пламлавес. Тот акван-ловиньтым 573,10 гектар нйн тӈкве патвес. Ты коныпал 1138,40 гектар врыӈ м 30 мтыт нй иӈ лап-харыгтавет. Тн Хльӯс район Нхщамвль пхат, Хнтаӈ, Октябрский, Советский районытыт, ос Ханты-Мансийский район Самаровский  лесничестват ос Урай лесничестват лгыт. Ань Хльӯс, Октябрьский ос Самаровский лесничестват 4 вр м лап-харыгтасаныл. Тот 5727,20 гектар м нйн свес.

Кӯщаит лвнныл щирыл, вр щахыл врнтэ мгыс нй пламлы (тох туи сыс 319 щёс вр пламтым лыс), тувыл пвлыӈ мхум ман туристат врт яласыманыл порат юв ат ӯрхатгыт (тох 20 лль пищит лыс). Хохса хартгыт, щранка мори пхвтгыт манос ращит ёмщакв витыл ат сосантыяныл.

Ханты-Мансийский гидрометеорология центрныл ос авиаслужбаныл хӯлтгыт, ты тл округувт 1-5 класс мус нй хрыгтан трвитэ ловиньтым лы.

Округт тамле сезон вылтахтаме псыл 339 вр мт нй пламлавес, ты 40371,09 гектар м.

йттӯр тпос хтыт щислат округ мирколт рӯпитан кӯщаит №395-рп «О введении особого противопожарного режима» распоряжение-нпак щпитасыт.

Тувыл Кондинский районт миркол кӯщай йттӯр тпос хӯрумхуйплов щисланыл №326-р нпак, Ханты-Мансийский район йттӯр тпос вт нупыл нила щисланыл №201 нпак, Советский район йттӯр тпос вт нупыл ст щисланыл №1572 нпак хасвсыт. Тот ЧС тла лввес, таимгыс лнэ мхум врт мори яласаӈкве ат тртавет.

Ты коныпал округ губернаторув йттӯр тпос нилахуйплов щислат 144-рг распоражение-нпак щпитас. Тот округув мувлахи границатэ лнэ мт мт ӯргалахтым ос вос лгыт, врн мори ул вос щалтгыт.

Ты лххал мньщи лтӈыл Тамара Мерова хансыстэ

Ср, 07/29/2020 - 17:26

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