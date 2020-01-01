Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами в Югре на 29 июля

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По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, за прошедшие сутки в Югре (по состоянию на 09.00 29 июля 2020 года) зарегистрировано 6 лесных пожаров площадью 573,10 га. Действует 30 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 11386,40 га, из них локализовано 4 лесных пожара на Березовского, Октябрьского и Самаровского лесничеств площадью 5727,20 га.
Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды (с начала пожароопасного сезона – 319 лесных пожаров) и нарушение гражданами (включая местное население и туристов) правил пожарной безопасности в лесах (с начала пожароопасного сезона - 20 лесных пожаров).
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируются 1-5 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 339 лесных пожаров общей площадью 40371,09 га (лесная площадь – 40226,76 га).
Распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа №395-рп «О введении особого противопожарного режима» на территории Югры с 6 июля введен особый противопожарный режим.
Распоряжениями администраций Кондинского (от 13 июля №326-р), Ханты-Мансийского (от 24 июля №201) и Советского (от 27 июля №1572) районов в лесах муниципального характера введены режимы чрезвычайной ситуации.
Распоряжением губернатора Югры от 14 июля 144-рг введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах автономного округа.
М-вит ӯргалан департамент плыл тамле лххалыл ктвесӯв. Ты туи округувт св мт нй нх-пламллы. йттур тпос вт нупыл онтолов хталт 6 вр мтыт нй йильпииг пламлавес. Тот акван-ловиньтым 573,10 гектар нйн тӈкве патвес. Ты коныпал 1138,40 гектар врыӈ м 30 мтыт нй иӈ лап-харыгтавет. Тн Хльӯс район Нхщамвль пхат, Хнтаӈ, Октябрский, Советский районытыт, ос Ханты-Мансийский район Самаровский лесничестват ос Урай лесничестват лгыт. Ань Хльӯс, Октябрьский ос Самаровский лесничестват 4 вр м лап-харыгтасаныл. Тот 5727,20 гектар м нйн свес.
Кӯщаит лвнныл щирыл, вр щахыл врнтэ мгыс нй пламлы (тох туи сыс 319 щёс вр пламтым лыс), тувыл пвлыӈ мхум ман туристат врт яласыманыл порат юв ат ӯрхатгыт (тох 20 лль пищит лыс). Хохса хартгыт, щранка мори пхвтгыт манос ращит ёмщакв витыл ат сосантыяныл.
Ханты-Мансийский гидрометеорология центрныл ос авиаслужбаныл хӯлтгыт, ты тл округувт 1-5 класс мус нй хрыгтан трвитэ ловиньтым лы.
Округт тамле сезон вылтахтаме псыл 339 вр мт нй пламлавес, ты 40371,09 гектар м.
йттӯр тпос хтыт щислат округ мирколт рӯпитан кӯщаит №395-рп «О введении особого противопожарного режима» распоряжение-нпак щпитасыт.
Тувыл Кондинский районт миркол кӯщай йттӯр тпос хӯрумхуйплов щисланыл №326-р нпак, Ханты-Мансийский район йттӯр тпос вт нупыл нила щисланыл №201 нпак, Советский район йттӯр тпос вт нупыл ст щисланыл №1572 нпак хасвсыт. Тот ЧС тла лввес, таимгыс лнэ мхум врт мори яласаӈкве ат тртавет.
Ты коныпал округ губернаторув йттӯр тпос нилахуйплов щислат 144-рг распоражение-нпак щпитас. Тот округув мувлахи границатэ лнэ мт мт ӯргалахтым ос вос лгыт, врн мори ул вос щалтгыт.
Ты лххал мньщи лтӈыл Тамара Мерова хансыстэ