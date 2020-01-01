28 июля прошёл Всемирный день борьбы с гепатитом

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Гепатит – это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами и прочими. Однако наиболее частой причиной возникновения заболевания являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.
По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно выявляется более 1,4 млн. случаев гепатита А, более 20 млн. случаев гепатита Е, около 4 млн. случаев гепатита В и около 3-4 млн. случаев гепатита С. Наибольшую опасность представляют гепатиты В и С, которые могут переходить в хроническую форму с последующим развитием таких неблагоприятных исходов как цирроз печени и первичный рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома). Гепатит D возникает только у людей, инфицированных вирусом гепатита В, и значительно утяжеляет состояние и ухудшает прогноз заболевания.
Заражение вирусными гепатитами происходит различными способами.
Вирусы гепатиты A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки.
Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь (при инъекционном введении наркотических средств, использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек), от инфицированной матери ребенку во время родов, при незащищенном половом контакте. Наибольший риск инфицирования вирусами гепатита B, C и D связан с потреблением наркотических средств инъекционным путем. Сохраняется риск инфицирования во время переливания препаратов крови, если были нарушены требования к их заготовке и использованию.
Распространению заболевания способствует то, что в подавляющем большинстве случаев оно протекает скрыто и бессимптомно. Однако многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни и не только не лечатся сами, но и неосознанно могут стать источником вируса для других людей. По оценкам ВОЗ, 95% людей с гепатитом не знают о своей инфекции.
Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), чрезмерная утомляемость, повышенная температура, тошнота, рвота и боли в области живота.
Вирус гепатита С даже прозван «ласковым убийцей» за неощутимое, безболезненное течение, которое, тем не менее, «медленно, но верно» приводит к хронической форме, а затем, в случае игнорирования, к циррозу или гепатоцеллюлярному раку печени. В последние годы достигнуты значительные успехи в лечении хронического гепатита С. Прорыв в лечении связан с появлением новых высокоэффективных и безопасных препаратов, которые позволяют полностью вылечится от гепатита С. Противовирусное лечение при хроническом гепатите В не позволяет полностью элиминировать вирус из организма, но дает возможность снизить его количество в крови (вирусную нагрузку) вплоть до неопределяемого уровня, что приводит к снижению риска развития цирроза и рака печени.
Наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и В является вакцинация. При этом важно отметить, что вакцина против гепатита В опосредованно защищает человека и от вируса гепатита D, поскольку данный вирус может размножаться только в присутствии вируса гепатита В. Вакцина против гепатита С не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса.
Каждый должен знать 6 правил, которые спасают от заражения вирусным гепатитом, а именно:
1. Воздержание, верность одному партнеру и безопасный секс.
2. Личная гигиена: использование индивидуальных зубных щеток, бритвенных приборов, мочалок, полотенец, расчесок и других личных предметов.
3. Вакцинация против гепатита В.
4. Стерилизация медицинских инструментов перед применением.
5. Бдительность в отношении стерильности инструментов при выполнении маникюра, педикюра, тату и пирсинга.
6. Мытье рук перед едой, тщательное мытье овощей и фруктов, кипячение воды (профилактика вирусных гепатитов А и Е).
Депздрав Югры
йттур тпос 28 хталэ – м янытыл гепатит гм пусмалтан хтал. Ты сака трвитыӈ инфекционный гм. Тамле гм порат хтпа мйтэ савалы. Лккарытн ат свит гепатит гм тра-паттувсыт: А, В, С, Д ос Е.
ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) щирыл, м янытыл ксыӈ тл 1,4 млн. свит хтпа А гепатит гмыл мтгыт, 20 млн. арыг хтпа Е гмыл, 4 млн. хтпа – В гмыл, 3-4 млн. хтпа ос С тамле гмыл мтгыт.
Тн халанылт щар мк трвитыӈ – В ос С. Тн алпин посг те, тувыл тот акваг та лг (рущ щирыл хроническииг мтг). Ётыл лумхлас мйтэ савалаӈкве паты, цирроз манос рак гмыл мты.
Д гмыл туп В гм щнэ хтпа ххтаве, тувыл тӣвре ущпылнг гмыӈыг мты. Тамле нак порат, лккарыт ёмас лххал хунь тотгыт.
Ты трвитыӈ гмыт алпин тох ликмгыт:
А ос Е гмыг пӈкыӈ вит, тнут ос кт тра.
В, С ос Д клп тра (наркотик нампа ут нтупыл клптрсын тратан порат, алпин сыре-сыр татуировкат пслын манос костер яктын порат пӈкыӈ касаил рӯпитгыт те), ома гмын те, ущ самын патум нвраме ххтуӈкве врмитэ. Ты хӯрум гепатит гм – В, С ос Д янгыщ наркотик ут пӯмщалан хтпа тн тыгле-тувле хартатлгыт, мт хтпа ххтыяныл.
Тувыл ос таи лль, ты гм алпин посы те, щар ат суйты. лумхлас мт хтпа ёт лы, хт-ти яласы, ос гмыӈыг лнтэ, аты вгтэ, нёлэ торыг та лы. Таимгыс ат пусмалтахты, тох тав мт хтпа манос нвраманэ гмыл ххтуӈкве врмиянэ. ВОЗ щирыл, 95% мхум гепатит гм щнныл, тнти аты вганыл.
Тванакт гм осн-нглалы, хтпа алпитэ янытт ос самаге восьрамхарпаг мтгыт, молях вгтл паты, алпитэ температура нх-лапи, срге гмыӈ ос йтумтахтуӈкве таӈхи.
С гм лщал-лщал хронический формаг мты, ат те пусмалтаве, тав рак гм нупыл та паты. Ань ты йист С гм пусмалтаӈкве патвес, лккарыт ос учёный мхум рнэ трпит вруӈкве ханьщувласыт. Ос Д гм алпит янытт пусмалтаӈкве ат врмаве, ос йильпи трпит хосыт мк лль утанэ хотталь сймгыт. Та щирыл хтпа мйтэ цирроз ос рак гмыл ат ёхтаве.
А ос В гм торыг прививка лы. Хтпа тамле утыл враве те, тав тах Д утыл гмыӈыг ат мты, ты гм туп В гм палт ханы. С гм мгыс прививка вруӈкве иӈ ат врмаве, тав акв щирыл ат лы, сака пнтхаты, таимгыс рнэ прививка иӈ ат та хнтвес.
Тамле гепатит гмыт лумхлас палт ул вос ёхтгыт, ксыӈ хтпан ты 6 тлат вӈкве ри:
1. Н манос хум хтпа акв юрт вос ньщи, св хтпа ёт ул вос вйхаты.
2. Ксыӈ хтпа такви пормас вос ньщи: пуӈк коснэ йӣв, алпи ловтнэ пормас, вильт сгнэ тр, тус хӯратан ут, ӯлщ-пуӈк сыстамтан щтка та маныр.
3. В гм торыг прививка вруӈкве ри.
4. Трпиӈ нтпыт ос мт матарыт сыстамыг вос лгыт, ньщам утытыл ул вос пусмалтавн.
5. т хӯратан ос костер яктын порат китлмип касаит сыстамыг вос лгыт.
6. Тнэ лы-плт ктыт мйтакыл ёмащакв ловтуӈкве ри, овощит ос фруктыт с акваг ловтуӈкве ри, нр вит ул ан.
Ты потыр мньщи лтӈыг Светлана Ромбандеева толмащластэ
Материал подготовленный на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры