28 июля прошёл Всемирный день борьбы с гепатитом

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28 июля прошёл Всемирный день борьбы с гепатитом
Фото mypechen.comФото mypechen.com
Фото mypechen.com

Гепатит – это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами и прочими. Однако наиболее частой причиной возникновения заболевания являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.

 

По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно выявляется более 1,4 млн. случаев гепатита А, более 20 млн. случаев гепатита Е, около 4 млн. случаев гепатита В и около 3-4 млн. случаев гепатита С. Наибольшую опасность представляют гепатиты В и С, которые могут переходить в хроническую форму с последующим развитием таких неблагоприятных исходов как цирроз печени и первичный рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома). Гепатит D возникает только у людей, инфицированных вирусом гепатита В, и значительно утяжеляет состояние и ухудшает прогноз заболевания.

 

Заражение вирусными гепатитами происходит различными способами.

Вирусы гепатиты A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки.

Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь (при инъекционном введении наркотических средств, использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек), от инфицированной матери ребенку во время родов, при незащищенном половом контакте. Наибольший риск инфицирования вирусами гепатита B, C и D связан с потреблением наркотических средств инъекционным путем. Сохраняется риск инфицирования во время переливания препаратов крови, если были нарушены требования к их заготовке и использованию.

 

Распространению заболевания способствует то, что в подавляющем большинстве случаев оно протекает скрыто и бессимптомно. Однако многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни и не только не лечатся сами, но и неосознанно могут стать источником вируса для других людей. По оценкам ВОЗ, 95% людей с гепатитом не знают о своей инфекции.

Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), чрезмерная утомляемость, повышенная температура, тошнота, рвота и боли в области живота.

 

Вирус гепатита С даже прозван «ласковым убийцей» за неощутимое, безболезненное течение, которое, тем не менее, «медленно, но верно» приводит к хронической форме, а затем, в случае игнорирования, к циррозу или гепатоцеллюлярному раку печени. В последние годы достигнуты значительные успехи в лечении хронического гепатита С. Прорыв в лечении связан с появлением новых высокоэффективных и безопасных препаратов, которые позволяют полностью вылечится от гепатита С. Противовирусное лечение при хроническом гепатите В не позволяет полностью элиминировать вирус из организма, но дает возможность снизить его количество в крови (вирусную нагрузку) вплоть до неопределяемого уровня, что приводит к снижению риска развития цирроза и рака печени.

 

Наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и В является вакцинация. При этом важно отметить, что вакцина против гепатита В опосредованно защищает человека и от вируса гепатита D, поскольку данный вирус может размножаться только в присутствии вируса гепатита В. Вакцина против гепатита С не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. 

 

Каждый должен знать 6 правил, которые спасают от заражения вирусным гепатитом, а именно:

1. Воздержание, верность одному партнеру и безопасный секс.

2. Личная гигиена: использование индивидуальных зубных щеток, бритвенных приборов, мочалок, полотенец, расчесок и других личных предметов.

3. Вакцинация против гепатита В.

4. Стерилизация медицинских инструментов перед применением.

5. Бдительность в отношении стерильности инструментов при выполнении маникюра, педикюра, тату и пирсинга. 

6. Мытье рук перед едой, тщательное мытье овощей и фруктов, кипячение воды (профилактика вирусных гепатитов А и Е).

 

Депздрав Югры

 

Гепатит ӆавӑрт мәш оӆӑӊӑн
Фото mypechen.comФото mypechen.com
Фото mypechen.com
Трвитыӈ гм урыл
Фото mypechen.comФото mypechen.com
Фото mypechen.com

йттур тпос 28 хталэ – м янытыл гепатит гм пусмалтан хтал. Ты сака трвитыӈ инфекционный гм. Тамле гм порат хтпа мйтэ савалы. Лккарытн ат свит гепатит гм тра-паттувсыт: А, В, С, Д ос Е.

ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) щирыл, м янытыл ксыӈ тл 1,4 млн. свит хтпа А гепатит гмыл мтгыт, 20 млн. арыг хтпа Е гмыл, 4 млн. хтпа – В гмыл, 3-4 млн. хтпа ос С тамле гмыл мтгыт.

Тн халанылт щар мк трвитыӈ – В ос С. Тн алпин посг те, тувыл тот акваг та лг (рущ щирыл хроническииг мтг). Ётыл лумхлас мйтэ савалаӈкве паты, цирроз манос рак гмыл мты.

Д гмыл туп В гм щнэ хтпа ххтаве, тувыл тӣвре ущпылнг гмыӈыг мты. Тамле нак порат, лккарыт ёмас лххал хунь тотгыт.

Ты трвитыӈ гмыт алпин тох ликмгыт:

А ос Е гмыг пӈкыӈ вит, тнут ос кт тра.

В, С ос Д клп тра (наркотик нампа ут нтупыл клптрсын тратан порат, алпин сыре-сыр татуировкат пслын манос костер яктын порат пӈкыӈ касаил рӯпитгыт те), ома гмын те, ущ самын патум нвраме ххтуӈкве врмитэ. Ты хӯрум гепатит гм – В, С ос Д янгыщ наркотик ут пӯмщалан хтпа тн тыгле-тувле хартатлгыт, мт хтпа ххтыяныл.

Тувыл ос таи лль, ты гм алпин посы те, щар ат суйты. лумхлас мт хтпа ёт лы, хт-ти яласы, ос гмыӈыг лнтэ, аты вгтэ, нёлэ торыг та лы. Таимгыс ат пусмалтахты, тох тав мт хтпа манос нвраманэ гмыл ххтуӈкве врмиянэ. ВОЗ щирыл, 95% мхум гепатит гм щнныл, тнти аты вганыл.

Тванакт гм осн-нглалы, хтпа алпитэ янытт ос самаге восьрамхарпаг мтгыт, молях вгтл паты, алпитэ температура нх-лапи, срге гмыӈ ос йтумтахтуӈкве таӈхи.

С гм лщал-лщал хронический формаг мты, ат те пусмалтаве, тав рак гм нупыл та паты. Ань ты йист С гм пусмалтаӈкве патвес, лккарыт ос учёный мхум рнэ трпит вруӈкве ханьщувласыт. Ос Д гм алпит янытт пусмалтаӈкве ат врмаве, ос йильпи трпит хосыт мк лль утанэ хотталь сймгыт. Та щирыл хтпа мйтэ цирроз ос рак гмыл ат ёхтаве.

А ос В гм торыг прививка лы. Хтпа тамле утыл враве те, тав тах Д утыл гмыӈыг ат мты, ты гм туп В гм палт ханы. С гм мгыс прививка вруӈкве иӈ ат врмаве, тав акв щирыл ат лы, сака пнтхаты, таимгыс рнэ прививка иӈ ат та хнтвес.

Тамле гепатит гмыт лумхлас палт ул вос ёхтгыт, ксыӈ хтпан ты 6 тлат вӈкве ри:

1. Н манос хум хтпа акв юрт вос ньщи, св хтпа ёт ул вос вйхаты.

2. Ксыӈ хтпа такви пормас вос ньщи: пуӈк коснэ йӣв, алпи ловтнэ пормас, вильт сгнэ тр, тус хӯратан ут, ӯлщ-пуӈк сыстамтан щтка та маныр.

3. В гм торыг прививка вруӈкве ри.

4. Трпиӈ нтпыт ос мт матарыт сыстамыг вос лгыт, ньщам утытыл ул вос пусмалтавн.

5. т хӯратан ос костер яктын порат китлмип касаит сыстамыг вос лгыт.

6. Тнэ лы-плт ктыт мйтакыл ёмащакв ловтуӈкве ри, овощит ос фруктыт с акваг ловтуӈкве ри, нр вит ул ан.

Ты потыр мньщи лтӈыг Светлана Ромбандеева толмащластэ

Материал подготовленный на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Чт, 07/30/2020 - 15:47

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