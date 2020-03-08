Военнослужащие и сотрудники дежурной службы югорской Росгвардии отметили свой профессиональный праздник

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Военнослужащие и сотрудники дежурной службы югорской Росгвардии отметили свой профессиональный праздник
Фото Артёма ЕноваФото Артёма Енова
Фото Артёма Енова

1 августа военнослужащие и сотрудники дежурной службы Росгвардии отметили 29-ю годовщину создания подразделения.

В адрес офицеров, прапорщиков и сержантов дежурных служб Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, подчиненных структурных подразделений вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР поступило поздравление от командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Александра Попова и врио начальника территориального органа Росгвардии полковника полиции Павла Бадина.

 

Личный состав дежурных служб действует слаженно и бесперебойно. В круглосуточном режиме дежурные и их помощники собирают и обрабатывают оперативную информацию о служебно-боевой деятельности подразделений территориального органа Росгвардии, доводят её до руководящего состава и принимают все необходимые меры в случае изменения оперативной обстановки.

Каждый военнослужащий и сотрудник четко осознает важность и ответственность своего направления, от быстроты реагирования дежурной службы зависит успешное выполнение поставленных перед ведомством задач, направленных на обеспечение общественной безопасности и благополучия граждан.

 

Благодаря ответственному отношению к должностным обязанностям по итогам первого полугодия дежурная служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре заняла первое место среди дежурных служб территориальных органов Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В канун профессионального праздника наиболее отличившимся офицерам и прапорщикам дежурной службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре были вручены почетные грамоты и благодарности.

 

Артем Енов,

фото автора

Фото Артёма ЕноваФото Артёма Енова
Фото Артёма Енова
Фото Артёма ЕноваФото Артёма Енова
Фото Артёма Енова
Пнд, 08/03/2020 - 17:29

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