Военнослужащие и сотрудники дежурной службы югорской Росгвардии отметили свой профессиональный праздник

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1 августа военнослужащие и сотрудники дежурной службы Росгвардии отметили 29-ю годовщину создания подразделения.
В адрес офицеров, прапорщиков и сержантов дежурных служб Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, подчиненных структурных подразделений вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР поступило поздравление от командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Александра Попова и врио начальника территориального органа Росгвардии полковника полиции Павла Бадина.
Личный состав дежурных служб действует слаженно и бесперебойно. В круглосуточном режиме дежурные и их помощники собирают и обрабатывают оперативную информацию о служебно-боевой деятельности подразделений территориального органа Росгвардии, доводят её до руководящего состава и принимают все необходимые меры в случае изменения оперативной обстановки.
Каждый военнослужащий и сотрудник четко осознает важность и ответственность своего направления, от быстроты реагирования дежурной службы зависит успешное выполнение поставленных перед ведомством задач, направленных на обеспечение общественной безопасности и благополучия граждан.
Благодаря ответственному отношению к должностным обязанностям по итогам первого полугодия дежурная служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре заняла первое место среди дежурных служб территориальных органов Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В канун профессионального праздника наиболее отличившимся офицерам и прапорщикам дежурной службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре были вручены почетные грамоты и благодарности.
Артем Енов,
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