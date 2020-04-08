В муниципалитетах Югры продолжается работа по модернизации полигонов ТБО

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Полигоны ТБО в поселках Октябрьский и Андра Октябрьского района, Березово и Саранпауль Березовского района приводятся в образцовое состояние по инвестиционной программе регионального оператора «Югра-Экология».
В настоящий момент ведется работа по монтажу ограждений и пересыпке грунтом. В соответствии с техническим регламентом уплотненный слой отходов высотой 2 метра изолируется слоем песка. Независимыми экспертами из научно-исследовательского и проектного института Нижневартовска проведены исследования полигонов на определение остаточной потенциальной вместимости.
По информации регионального оператора, на все 4 полигона получены санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие правилам и нормам федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
За работой следят сотрудники «Югры-Экологии» посредством видеонаблюдения. Камеры фиксируют движение транспорта и нахождение крупногабаритных животных вблизи полигонов.
В планах предприятия – до сентября закончить все монтажные работы и прочие запланированные мероприятия по приведению этих полигонов в образцовое состояние.
Напомним, с конца прошлого года региональный оператор самостоятельно обслуживает полигоны ТБО для размещения и захоронения отходов 4, 5 классов опасности в Октябрьском и Березовском районах.