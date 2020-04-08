Югорчан приглашают к участию в проекте «Электронный инспектор»

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Система электронных сервисов действует в России в рамках реализации мероприятий по реформированию контрольно-надзорной деятельности.
Ее деятельность нацелена на снижение административной нагрузки на бизнес, профилактику нарушений в сфере труда, повышение информированности работников и работодателей по вопросам трудового законодательства.
В настоящее время пользователям доступно 12 бесплатных сервисов, в том числе 200 листов самопроверки «Электронным инспектором».
«Электронный инспектор» входит в перечень 12 бесплатных сервисов, которыми пользуются жители России на портале Роструда.
Программа позволяет работодателю провести самопроверку своей организации, используя интеллектуальные проверочные листы, разработанные на основе алгоритмов действий государственных инспекторов труда в ходе контрольно-надзорных мероприятий.
При прохождении проверки система автоматически выдаст заключение об отсутствии или наличии нарушений, их правовое обоснование, а также инструкции по устранению. Сумма «виртуальных» штрафов, которых уже избежали работодатели, составила более 15 миллиардов рублей.
Отметим, что с 2013 года с помощью этого сервиса российские работодатели провели более 756 тысяч самопроверок.