Расскажи интересно: стартовал конкурс переписи населения для блогеров и авторских сми

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Почему по данным переписей замужних женщин оказывается больше, чем женатых мужчин? Что такое домохозяйство? Когда появились переписи и зачем они нужны? Об этих и других увлекательных темах расскажут участники конкурса Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских медиа. Конкурс продлится с 1 августа по 15 декабря 2020 года. Победители получат денежные призы.
В рамках мероприятия «Просто о сложном. Интеллектуальный контент в новых медиа» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объявил о старте конкурса на создание проектов, популяризирующих Всероссийскую перепись населения и статистику в медиа и социальных сетях.
В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, ведущие тематическую страницу или выпускающие подкаст на любой из онлайн-площадок в YouTube, «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok, а также на собственном сайте и не имеющие лицензию СМИ. Тематика конкурса широка: история переписи населения в России и мире, значение переписи для социального и экономического развития, значение переписи для отдельного региона, города, района, села, новый цифровой формат предстоящей переписи, итоги переписи, их использование, а также авторские темы.
Участники конкурса должны представить план проекта в медиа/социальных сетях с подкастами, инфографиками, полнотекстовыми материалами, репортажами, видеороликами, анимированной графикой, интервью, документальными фильмами, специальными проектами на странице в соцсетях или онлайн-медиа на русском языке, популяризирующие Всероссийскую перепись населения и статистику.
Прием заявок для участия в конкурсе пройдет с 12:00 по московскому времени (далее – везде время московское) 1 августа по 12:00 1 сентября. Заявки направляются на электронную почту blogs@strana2020.ru. Участники имеют право прикреплять отдельные материалы на облачные хранилища и предоставлять ссылки для доступа к ним.
На втором этапе конкурса 2-15 сентября экспертное жюри рассмотрит проекты. Победители творческого состязания будут объявлены в 12:00 16 сентября 2020 года на сайте strana2020.ru и на страницах переписи в социальных сетях. Подготовка и оформление документации и вручение премий для реализации отобранных проектов пройдет в период с 17 сентября по 5 октября. С 6 октября по 3 декабря – период реализации проектов победителей. Наконец, в декабре нынешнего года состоится оценка реализованных проектов и вручение призов.
Конкурсные работы будут разбиты на 6 групп в зависимости от стоимости реализации проекта и площадки участника. Авторы лучших реализованных работ в каждой из групп получат призы: за первое место – 30 000 рублей, второе – 20 000 рублей, третье – 10 000 рублей.
Информация об условиях и правилах проведения конкурса Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских медиа размещается на сайте ВПН-2020 и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту blogs@strana2020.ru.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020
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