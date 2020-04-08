IX региональная книжная выставка «Югорика» и региональный конкурс «Югорская книга – 2020»

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IX региональная книжная выставка «Югорика» и региональный конкурс «Югорская книга – 2020»

17–31 августа 2020 года в Государственной библиотеке Югры состоится IX региональная книжная выставка «Югорика», которая проводится один раз в два года с 2004 года с целью объединения участников издательского сектора, распространения и продвижения югорской книги в единое пространство книжной культуры автономного округа.

На выставке будут представлены издания за 2018–2019 года от более 20 издающих предприятий и организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также Тобольска и Томска.

 

В  рамках выставки  пройдет  конкурс «Югорская книга – 2020»  по пяти номинациям:

 

Лучшая краеведческая книга;

Лучшая художественная книга;

Лучшее региональное учебно-методическое издание;

Лучшая детская книга;

Лучшее электронное издание.

 

17 августа на официальной странице выставки http://www.okrlib.ru/resursy/projects/98 откроется народное онлайн-голосование за лучшие издания.

Приглашаем ознакомиться с выставкой и проголосовать за понравившееся издание.

 

Организаторами выступили: Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственная библиотека Югры.

 

Координатор Кениг Анастасия Владимировна, заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии, email:kenigav@okrlib.ru, тел. 89519804626

Втр, 08/04/2020 - 16:09

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