IX региональная книжная выставка «Югорика» и региональный конкурс «Югорская книга – 2020»

- Русский
17–31 августа 2020 года в Государственной библиотеке Югры состоится IX региональная книжная выставка «Югорика», которая проводится один раз в два года с 2004 года с целью объединения участников издательского сектора, распространения и продвижения югорской книги в единое пространство книжной культуры автономного округа.
На выставке будут представлены издания за 2018–2019 года от более 20 издающих предприятий и организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также Тобольска и Томска.
В рамках выставки пройдет конкурс «Югорская книга – 2020» по пяти номинациям:
Лучшая краеведческая книга;
Лучшая художественная книга;
Лучшее региональное учебно-методическое издание;
Лучшая детская книга;
Лучшее электронное издание.
17 августа на официальной странице выставки http://www.okrlib.ru/resursy/projects/98 откроется народное онлайн-голосование за лучшие издания.
Приглашаем ознакомиться с выставкой и проголосовать за понравившееся издание.
Организаторами выступили: Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственная библиотека Югры.
Координатор Кениг Анастасия Владимировна, заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии, email:kenigav@okrlib.ru, тел. 89519804626