Для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет запущена онлайн-викторина «Знай свои права»

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В Международный день коренных народов мира 9 августа 2020 года, в рамках развития деятельности по правовому просвещению граждан, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации объявляет о запуске нового молодежного просветительского проекта – онлайн-викторины «Знай свои права» для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Принять участие в ней могут учащиеся 8-11 классов, студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений, молодые правозащитники из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Онлайн-викторина пройдёт до 10 декабря 2020 года.
Ссылка на викторину: https://forms.gle/rEA1zozunK3J5xtCA..
Итоги будут подведены с 15 по 25 декабря и будут размещены на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и сайте-сателлите по правовому просвещению.
Положение: онлайн-викторины