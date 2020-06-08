Для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет запущена онлайн-викторина «Знай свои права»

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Для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет запущена онлайн-викторина «Знай свои права»
фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru

В Международный день коренных народов мира 9 августа 2020 года, в рамках развития деятельности по правовому просвещению граждан, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации объявляет о запуске нового молодежного просветительского проекта – онлайн-викторины «Знай свои права» для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Принять участие в ней могут учащиеся 8-11 классов, студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений, молодые правозащитники из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Онлайн-викторина пройдёт до 10 декабря 2020 года.

Ссылка на викторину:  https://forms.gle/rEA1zozunK3J5xtCA..

Итоги будут подведены  с 15 по 25 декабря и будут размещены на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и сайте-сателлите по правовому просвещению.

Положение: онлайн-викторины

 

http://www.khanty-yasang.ru

фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru
Чт, 08/06/2020 - 15:26

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