Росгвардейцы в режиме онлайн рассказали ханты-мансийским школьникам о генерале армии Иване Яковлеве

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В Ханты-Мансийске сотрудники территориального управления Росгвардии провели для воспитанников подшефного центра социальной помощи семье и детям онлайн-урок, посвященный 102-летию со дня рождения начальника внутренних войск МВД СССР (1968-1986 гг.) генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева.
Помощник начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре – начальник пресс-службы майор полиции Наталья Васильченко рассказала подросткам о том, как складывался жизненный путь военачальника. Воспитанники центра социальной помощи семье и детям узнали, что Иван Кириллович участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах, был награждён 6-ю боевыми орденами, лично находился в районе аварии на Чернобыльской АЭС, руководя действиями военнослужащих-ликвидаторов.
В ходе онлайн-встречи воспитанники центра задавали вопросы об особенностях службы в Росгвардии, а также пожелали и в последующем принимать участие в тематических и познавательных мероприятиях, которые проводят сотрудники ведомства.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре
Наталья Васильченко