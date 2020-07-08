Югорчане смогут представить свои идеи по устойчивому развитию страны на форуме «Сильные идеи для нового времени»

- Русский
Форум, организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, пройдет в сентябре в Сочи. Участники представят руководству страны и международным экспертам топ-100 идей для устойчивого развития России.
Общероссийский сбор перспективных идей по устойчивому развитию страны в новых экономических условиях проходит в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» на крауд-платформе idea.asi.ru. Жители России, предприниматели и организации могут оставить свою заявку по направлениям «Современная экономическая политика», «Новая социальная политика», «Новая технологическая политика», «Новые компетенции», «Новая городская политика», «Новые идеи для бизнеса», «Новая молодежная повестка».
Все инициативы получат оценки экспертов и пройдут народное голосование. Авторы топ-100 лучших идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на финале форума. Лучшие идеи обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом. Победители получат поддержку Агентства стратегических инициатив и партнёров, их проекты будут размещены в библиотеке «умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах.
По итогам работы форума вокруг АСИ будет сформировано содружество организаций, экспертов и лидеров, представивших перспективные идеи для развития страны. Авторы наиболее сильных идей войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с Агентством стратегических инициатив.