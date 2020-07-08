Югорчане – участники форума «Добро за Уралом»

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Онлайн-форум «Добро за Уралом» для добровольцев из Сибирского и Уральского федеральных округов пройдет 29-30 августа. Ханты-Мансийский автономный округ на нем представят 29 полуфиналистов всероссийского конкурса «Доброволец России».
Участники – представители добровольческих движений, волонтеры, лидеры и представители объединений, руководители проектов, члены региональных отделений всероссийских добровольческих организаций, сотрудники учреждений, органов власти и муниципалитетов, курирующие волонтерскую деятельность.
В преддверии форума участники окажут волонтерскую помощь благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям по различным направлениям добровольческой деятельности. «Полезная программа» пройдет в очном формате в 85 субъектах России на протяжении 5 дней до начала форума.
Отметим, что по окончании форума будет сформирован список участников, которые представят Югру на международном форуме добровольцев в Москве.