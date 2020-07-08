В Югре онлайн отметят день коренных народов мира

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9 августа традиционно отмечается Международный день коренных народов мира – важный праздник, который способствует привлечению внимания широкой аудитории к вопросам сохранения традиций и культуры малочисленных групп населения планеты.
Только на территории нашей страны проживают представители более 190 этнических групп, 47 из которых признаны коренными малочисленными народами. О существовании некоторых из них мало кто знает. Многие коренные малочисленные народы живут вдали от цивилизации, ведут традиционный образ жизни, сохраняют вековой уклад жизни своих предков.
В преддверии Международного дня коренных народов мира в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мероприятия пройдут в режиме онлайн. Мы поинтересовались, у президента общественной организации «Спасение Югры» Людмилы Алфёровой, какие мероприятия общественники проведут к празднику. Людмила Александровна отметила:
– В связи с пандемией мероприятия пройдут в режиме онлайн. В преддверии праздника состоялось онлайн-общение с председателями городских отделений ОО «Спасение Югры». Няганское отделение ОО «Спасение Югры» и Этнокультурный центр предлагают горожанам поучаствовать в онлайн-фотовыставке «Рожденные в снегах». Участники будут награждены электронными дипломами, а фото будут размещены на страницах группы «Этнокультурный центр» во всех соцсетях.
Под руководством вице-президента ОО «Спасение Югры» Елены Федотовой в Белоярском районе в селе Казыме в этнографическом музее-парке пройдёт в режиме онлайн фестиваль «Рыболовные традиции Югры». 8 августа пройдет конкурс на лучший рецепт рыбного блюда (необходимо прислать фото- или видеорецепт). 9 августа организаторы ждут фото изделий из рыбьей кожи.
Под руководством Ирины Фирсовой, председателя районного отделения, будет транслироваться видеоролик «Живая традиция «Фольклорные посиделки»». В Мегионе состоится литературный онлайн-проект «В гостях у лесной феи Миснэ» и онлайн викторина «Живущие по солнцу». Это и онлайн литературные гостиные в городе Урае и многие другие проекты, программы.
Мы в окружной столице Югры в прямом эфире проведём программу, посвященную Дню коренных народов мира, гостьей онлайн встречи станет кандидат исторических наук, представитель традиционной культуры северных ханты Татьяна Волдина. Трансляция пройдет 9 августа в 12:00 по местному времени на страницах музея в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Уважаемые коренные жители, поздравляем вас с праздником! Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, любви и процветания!
Ульяна Данило
Вәйт ӆор тыӆӑщ 9-мит хӑтӑӆн иса мўвӑтн шуши мир мӑӊхӑтӆ постӑӆӑт. Вантэ, шуши йис мир ин тӑмхӑтӆ вәнта ӆыв вәӆупсэӆн вәӆӆӑт. Россия мўв ӆуваттыйн иса 190-кєм арсыр мир вәӆ щи кўтн 47 мир щит шимӆа ӆўӊтӑсты увӑс хуятӑт. Итәх щир ёх па хутӑтн ӑн па вәӆыйт. Арӆ пєлӑк шуши мир вошӑт эвӑӆт хўвн вәнт кәртӑтн, ӆыв рута вәӆӆӑт. Ӆыв йис миреӆ вәӆупсы еӆӆы тәӆӑт. Югра мўвн щит вўӆы ӆавӑӆман, хўӆ веӆпӑсӆуман вәнт шушийн вәӆты ёх.
Шуши мир мӑӊхӑтӆ ӆєпн Ёмвош округ ӆуваттыйн арсыр әмӑщ вәйтантупсэт вєрӆайт. Ма щи оӆӑӊӑн «Югра ӆыӆӊуптӑты» тӑхи кәща ими Людмила Алфёрова пиӆа путӑртсум. Ӆўв лупӑс:
–Ин «коронавирус» атум мәш еӆӆы ӑн хәӊкты пӑта ӆєваса вєр такӆа ӑн рӑхӆ нємӑӆт тӑхия ӊхты. Щи пӑта шуши мир мӑӊхӑтӆ интернет хўват онлайн щирн постӑӆэв. Тӑм ванӑн ма «Югра ӆыӆӊуптӑты» тӑхийн рәпитты хуятӑт пиӆа карты пун хўват путӑртсум. Уша йис, Ёмвош округ кашӑӊ районӑн, вошӑтн оса ёх арсыр вәйтантупсэт, ванӆтупсэт вєрӆӑт.
Нягань вош «Югра ӆыӆӊуптӑты» тӑхийн кӑпӑртты оса ёх интернет хўват мира йис увӑс мир хурӑт питӆӑт ванӆтӑты.
Щӑӆта «Югра ӆыӆӊуптӑты» тӑхи кәща ӆӑӊкӑр нє Елена Федотова Нуви сӑӊхум районӑн Амня вошн йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты хӑнты кәртӑн хўӆ веӆпӑсӆӑты вєр пӑта әмӑщ мӑӊхӑтӆ ӆэщӑтӆ. Мир питӆӑт кўтэӆн кӑсты мӑта хуят мєт єпӆӑӊ хўӆӑӊ нянь, хўӆ хошум йиӊк кавӑрӆ. Тыв рӑхӆ паннє сух эвӑӆт ёнтум пурмӑсӑт хур интернет хўват китты, нух питты хӑннєхә мойӆуптӑӆы.
Щӑӆта «Югра ӆыӆӊуптӑты» тӑхи кәща ӆӑӊкӑр нє Ирина Фирсова интернет хўват йис арӑт, моньщӑт питӆ ванӆтӑты. Мегион вошн увӑс мир поэтӑт хӑншум путрӑт щирн «Мишнэ» нємуп кӑсупсы ӆэщӑтӆӑт. Щи тумпи Урай вошн онлайн щирн шуши мир литература рӑхӆ хәӆӑнтты па вантты.
Мўӊ Ёмвошн интернет унтасн әмӑщ вәйтантупсы хӑнты мир учёной нє Татьяна Волдина пиӆа ӆэщӑтӆўв. Тӑм вәйтантупсэв интернет хуща «ВКонтакте» па «Одноклассники» мухты вәйт ӆор тыӆӑщ 9-мит хӑтӑӆн рӑхӆ вантты.
Ешӑк шуши мир, мӑӊхӑтӆ пиӆа! Тӑӆаӊа ма хўв нәпӑт вәӆаты! Найн-Вәртӑн ат ӆавӑӆӆайты!
Ульяна Данило