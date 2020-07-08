Молодежь из Югры приглашают на стажировки в федеральные министерства

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Молодежь из Югры приглашают на стажировки в федеральные министерства

Второй сезон всероссийского проекта «ProKадры» стартовал в стране.

Его участниками могут стать молодые люди, которые в будущем планируют работать в исполнительных органах власти.

Организаторы создают условия по отбору, обучению и дальнейшему прохождению финалистами стажировки. В рамках проекта предполагается проведение мероприятий по оценке, обучению и развитию знаний и навыков в области управления проектами, системе управления, работы органов государственной власти Российской Федерации.

Проект «ProКадры» пройдёт в несколько этапов. Так, до 31 октября на официальном сайте мероприятия ведется заявочная кампания. С 1 по 30 ноября пройдут отборочный этап-тестирование, онлайн-интервью. На следующем этапе – с 1 по 27 декабря – запланированы вебинары и мастер классы по темам «Основы государственной гражданской службы», «Эффективный госслужащий», «Навыки эффективной коммуникации». Уже в 2021 году с 15 февраля по 31 марта состоятся собеседования, по итогу которых будет принято решение об участии конкурсантов в стажировках. А сами стажировки будут организованы с 11 по 31 января 2021 года.

В 2019 году приняли участие 2 237 человек из 83 субъектов РФ. По итогу отборочных этапов и образовательной программы 37 финалистов проекта прошли стажировку в 8 федеральных органах исполнительной власти.

Более подробная информация о проекте размещена на его официальном сайте.

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Пт, 08/07/2020 - 15:17

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