В Югре за минувшие выходные наряды Росгвардии совершили 85 выездов по сигналу «Тревога»

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В Югре за минувшие выходные наряды Росгвардии совершили 85 выездов по сигналу «Тревога»

В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре 85 раз выезжали на охраняемые объекты, с которых поступил сигнал экстренного вызова.

Благодаря оперативным действиям росгвардейцев краж на объектах не допущено, задержаны и переданы полиции 29 подозреваемых в совершении правонарушений.

В поселке городского типа Березово Березовского района группа задержания в составе прапорщика Дениса Краснова и сержанта Алексея Руденко получила сообщение по радиосвязи о проникновении в одну из квартир улицы Ленина неизвестного мужчины.

Незамедлительно прибыв по вышеуказанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны задержали 41-летнего гражданина. В ходе разбирательств сотрудники Росгвардии установили, что мужчина залез в чужую квартиру через балкон с целью наживы, но по прибытию группы задержания Росгвардии попытался скрыться.

Подозреваемый был задержан росгвардейцами и передан полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Управления Росгвардии

по ХМАО – Югре

Екатерина Панфилова

Втр, 08/11/2020 - 09:12

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