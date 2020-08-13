В режиме видеоконференцсвязи коренные жители пообщались с главой региона

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Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Сургутский район приняла участие в онлайн-мастер-классе по игре в хантыйские шахматы «Топис». Мероприятие состоялось 9 августа в международный день коренных народов мира в деревне Русскинская в музее природы и человека имени Александра Ядрошникова. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи с подключением стойбищ, национальных посёлков и общественных деятелей.
Наталья Владимировна сказала слова поздравления, выразив благодарность оленеводам, рыбакам, мастерам, учёным, писателям – всем тем, кто вносит вклад в сохранение самобытности нашей земли.
В свою очередь, поздравляя земляков, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова отметила:
– Югра является исконным местом проживания коренных малочисленных народов Севера ханты, манси, лесных ненцев и уже на протяжении нескольких десятилетий отмечает этот день, ставший для нас поистине родным праздником. Хочется отметить, что это день, когда мы все вместе с вами можем привлечь внимание к тем вопросам, которые на сегодняшний день являются актуальными для нашего коренного населения автономного округа: это сохранение уникальной культуры, традиций и родных языков обских угров. Сегодня в этот праздник во всех муниципалитетах нашего округа, общественники совместно с учреждениями культуры, образования в тесном контакте проводят целый ряд мероприятий, в числе которых – мастер-классы по фольклору и народным промыслам, литературные гостиные, творческие встречи, викторины и многое другое. Это подтверждает, что жизнь в нашем регионе не стоит на месте. На каждом из нас лежит большая ответственность за сохранение традиций. Желаю, чтобы мудрость народа переходила от поколения к поколению.
Сотрудники «Окружного дома народного творчества» также стали участниками онлайн-встречи. Так, первая хантыйская поэтесса, почётный гражданин Югры Мария Волдина поздравила сородичей с праздником: «Здравствуйте, дорогие люди, имеющие реки, озёра, земли! В этот святой день желаю всем света и добра!»
В ходе онлайн-встречи коренных жителей поприветствовал президент «Союза оленеводов Югры» Степан Кечимов: «Уважаемые братья, сёстры, с Международным Днём коренных народов Мира! Живите счастливо, будьте здоровы! Берегите родную землю и себя! Пусть увеличиваются поголовья ваших оленных стад».
Также Степан Антонович за проект It-стойбище поблагодарил главу региона.
Затем мы вновь вернулись в студию «Окружного дома народного творчества». Руководитель «Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов» Анатолий Вадичупов рассказал о хантыйской игре «Топис». Дарья Нестерова, ученица 4 «Е» класса, продемонстрировала эту игру и предложила внедрить проведение занятий по шахматам «Топис» в школах Югры. А. Вадичупов выступил с инициативой о проведении в рамках Всемирной шахматной олимпиады турнира по хантыйской игре в шахматы «Топис». Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала эту инициативу и отметила:
– Это хорошая идея. Я думаю, FIDE не откажется от такого интересного проекта. Я хочу от имени всех югорчан поблагодарить вас за проделанную работу по сохранению корней. «Топис» – это ещё один канал связи нас, современников, с предыдущими поколениями. У человека, живущего в тайге, можно обучиться всему самому необходимому для жизни, для того, чтобы состояться в современном мире.
После чего вручила шахматы «Топис» коллективу музея природы и человека им. А. П. Ядрошникова, деревни Русскинская.
Отметим, что в преддверии Всемирной шахматной олимпиады Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Окружной Дом народного творчества приняли решение восстановить игру в традиционные шахматы «Топис». В настоящий момент восстановлен 1 из 6 вариантов игры. В этом направлении научно-исследовательская работа продолжается.
В завершении мероприятия из города Лянтора вице-президент общественной организации «Спасение Югры» Вера Кондратьева, находясь в традиционном жилище северных народов в чуме, спела песню на языке ханты.
Для справки:
Международный день коренных народов мира – 9 августа. В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН постановила (резолюция № 49/214 от 23 декабря), что в течение Международного десятилетия коренных народов мира Международный день коренных народов будет отмечаться ежегодно 9 августа, в день первого заседания Рабочей группы по коренному населению.
В резолюции № 59/174 от 20 декабря 2004 года, Генеральная Ассамблея, провозгласив второе Международное десятилетие коренных народов мира, под лозунгом «Десятилетие действий и достоинства» постановила продолжать отмечать на протяжении второго Десятилетия Международный день коренных народов. Ассамблея и просила Генерального секретаря ООН призвать правительства отмечать этот день на национальном уровне.
22 сентября 2009 года Секретариат ООН выпустил специальные почтовые марки посвящённые данному Международному дню.
Ульяна Данило
Ёмвош округ кәща Наталья Комарова рәпӑта вєрӆаӆн Сәрханӆ мўва ӊхмаӆн хӑнты мир йис «Топис» нємуп юнт оӆӑӊӑн уша вєрӑс.
Вантэ, вәйт ӆор тыӆӑщ 9-мит хӑтӑӆн иса мўвӑтн шуши мир мӑӊхӑтӆ постӑӆы. Щи пӑта Русскинской воша йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты хота Югра мўв кәща нє Н. Комарова юхтыӆӑс. Щӑӆтаса интернет унтасн ӆўв хӑнты, вухаӆь па юрн мир пиӆа путӑртӑс. Тӑм вәйтантупсыйн ясӑӊ мӑты хуята айӆат юрн хә Владимир Айваседа вәс. Ӆўв ванкутӆы интернет хўват шуши мир вәӆупсы оӆӑӊӑн путӑрӆ.
Мєт оӆӑӊ Югра мўв кәща Наталья Владимировна вўщайӊ ясӊӑт вўӆы ӆавӑӆман вәнт кәртӑтн вәӆты ёха, вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты хуятӑта, тәса ёнтӑсты, шўкщӑты па нюхрантты имета, икета, учёной па писатель хӑннєхәйта лупӑс. Ӆўв ясӊӑӆ эвӑӆт уша йис, ӆыв нємасыя йис вәӆупсыйн вәӆӆӑт па еӆӆы катра нартуп мир моньщӑт, арӑт нух вәнӆтӑӆӑт па щи оӆӑӊӑн хӑншӆӑт. Поэтӑт па хурамӑӊ увӑс мўвеӆ, вәӆупсы щиреӆ ара ариӆэӆ, путӑра путӑртӆэӆ. Щиты увӑс мир оӆаӊӑн ар хӑннєхә уша вєрӆ.
Еӆӆы Ёмвош эвӑӆт интернет хўват «Югра ӆыӆӊуптӑты» кәща нє Людмила Алфёрова лупӑс:
– Хўв йис тєӆӑн тӑм мўвн хӑнтэт, вухаӆят па юрнӑт вәӆӆӑт. Тӑм мӑӊхӑтӆ кашӑӊ оӆ постыйӆӆэв. Тӑмхӑтӆ Ёмвош округ ӆуваттыйн вошӑтн, кәртӑтн «Югра ӆыӆӊуптӑты» тӑхия ӆўӊман вәӆты хуятӑт арсыр вәйтантупсэт, ванӆтупсэт интернет хўват вєрсӑт. Вантэ, мўӊ вәнтэва хўв нәпӑт мухты йис вєрӑт юхӑтсӑт. Ин па еӆӆы єнумты айӆат ёха йис вәӆупсы суртӑт, моньщӑт, арӑт па па вєрӑт мӑты мосӆ, ӆәӆн ӆыв сӑмеӆа рәт миреӆ вәӆупсы ат юхӑтӆ. Ай няврємӑт шуши ёх ясӑӊа па вәӆупсыя юнтӑт мухты хўщты мосӆ.
Щи пийн интернет хўват хӑнты мир арӑӊ, моньщӑӊ вән хуятэв Мария Волдина шуваӆӑсэв. Ӆўв нёхмӑс:
– Вўща вәӆаты, тынӑӊ хӑннєхуятӑт, мўвтєӆ ёх! Мўӊ Россия вән мўвн вәӆӆўв. Щи кўтн кӑт мӑӊ вән юханӊӑӆўв Асэв па Ӆаӊаӆэв мўӊ мўвевн увӆӑт. Мўӊ нӛрмӑӊ, ёхмӑӊ, ӆорӑӊ мўвиев сӑма мосман тӑйӆэв. Ешӑк мирие, нын амтӑӊа хўв нәпӑт, хўв йис вәӆаты!
Еӆӆы интернет унтасн путӑртты ёх вантєм, хәӆӑнтєм эвӑӆт роман вўӆы ӆавӑӆты вәнт кәрта рӑкӑнсум. Югра мўв вўӆы ӆавӑӆты ёх кәща хә Степан Кечимов эвеӆ, хиӆнєӊӑӆ па имеӆ пиӆа кәрт хӑрыйн каман омӑсӆӑт. С. Кечимов интернет хўват ай павтӑс: «Ешӑк рәт хӑннєхәйт, мўв мухӑӆ шуши мир мӑӊхӑтӆ пиӆа! Уяӊа па тӑӆаӊа вәӆаты! Нын вўӆы тащӆӑн ат єнумӆӑт». Щи тумпи Степан Антонович Югра мўв кәща нєӊа Н. Комаровая пәмащипа ясӊӑт it-стойбище пӑта лупӑс.
Вантэ, щи It-стойбище унтасн вәнт кәртӑтн вәӆты мир ин интернет хўват пакӆӑт арсыр мосты суртӑт ӆэщӑтты.
Вәнт кәртӑн интернет унтасн вәӆмев пийн еӆӆы Ёмвош творчество хот ёх ясӑӊ вўсӑт. Щӑта рәпитты вухаӆь ики Анатолий Вадичупов йис хӑнты мир топщитты юнт оӆӑӊӑн путӑртӑс. Нӆмит классӑн вәнӆтыйӆты хӑнты эви Дарья Нестерова мира ванӆтӑсӆэ, муй иты топщиӆӑты мосӆ. А. Вадичупов Югра мўв кәща нєӊа лупӑс, еша вәӆман мўӊ мўвевн Всемирной шахматной олимпиада питӆ, м ӆәӆн щи пурайн ар мўв эвӑӆт юхӑтты ёха хӑнты мир «Топис» юнт ванӆтӑты. Ёмвош округ кәща нє Наталья Комарова июхӆы лупӑс:
– Щит шєӊк м нўмӑс. Ма нәмӑстємн шахмат вєрӑт тәты FIDE хўща рәпитты хуятӑт әмӑщ питӆ хӑнты мир «Топис» юнт оӆӑӊӑн уша вєрты. Вәнт шушийн вәӆты мир эвӑӆт арсыр йис вєра вәнӆтыйӆты мосӆ. Щирн веӆщи вәӆупсы хўват така шәшты питӆӑты!
Щи пийн округ кәща нє Русскинской вошн йис пурмӑсӑт тӑйты хот ёха хӑнты мир «Топис» юнт мойӆуптӑс.
Интернет мухты вәйтантупсы хуӆаты ӆєпн Лянтор вош эвӑӆт нюки хот ӆыпийн омӑсман пиӊ хӑнты нє Вера Кондратьева роман арємӑс.
Вәйӆӑн:
Иса мўв ӆуваттыйн вәйт ӆор тыӆӑщ 9-мит хӑтӑӆн мўв мухӑӆ шуши мир мӑӊхӑтӆ постӑӆы. Щи мӑӊхӑтӆ 1994-мит оӆн Генеральной Ассамблея ООН щирн ӆэщӑтса. Ин кашӑӊ оӆ щи хӑтӆ постӑӆы. Тӑм мӑӊхӑтӆ вєрса щи кєша ӆәӆн шуши мир ӆыв йис вәӆупсэӆ, ясӊеӆ ӑн тӑруптӑсэӆ.
Ульяна Данило
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры