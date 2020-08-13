Работа МФЦ Югры в условиях пандемии

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12 августа на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция на тему «Работа МФЦ Югры в условия пандемии. Перспективы развития». На вопросы журналистов ответил директор окружного ведомства Владимир Михайлов.
По словам руководителя, режим повышенной готовности в условиях пандемии привёл к тому, что услуги Многофункционального центра предоставляются исключительно по предварительной записи. Кроме того, самым оптимальным способом получения услуг являются цифровые сервисы через единый портал Госуслуг.
По итогам 2019 года специалистами Многофункционального центра Югры предоставлено свыше 2,5 миллиона услуг. Среди них самыми популярными являются услуги, предоставляемые департаментом социального развития, Министерством внутренних дел и Пенсионного фонда Югры.
На сегодняшний день в автономном округе действует 433 окна, через которые можно получить любые услуги МФЦ.
Следует отметить и высокое качество предоставления услуг многофункциональных центров. Так, специалист-универсал в одном окне может оказать свыше 296 государственных и муниципальных услуг.
Напомним, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и введённым в автономном округе режимом повышенной готовности с 25 марта 2020 года АУ «Многофункциональный центр Югры» перешёл на работу только по предварительной записи.
Вход в помещения центра осуществляется только при наличии талона (распечатанного или фотографии талона на мобильном телефоне), активировать которые можно за десять минут до указанного времени.
Предварительная запись на приём ведётся по телефону 8-800-101-0001 (понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.00 до 15.00) по ссылке «Запись на прием».
Кроме того, все услуги, предоставляемые в МФЦ, можно получить в онлайн-режиме на портале Госуслуг. Консультирование заявителей также ведётся по бесплатному телефону 8-800-101-0001 (понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.00 до 15.00); либо через электронную почту office@mfchmao.ru (в письме требуется указать свой контактный телефон).
Ирина Самсонова
Вәйт ӆор тыӑщ 12-мит хӑтӑӆн Ёмвош «Югра» нємуп РИЦ хот йитн айке хӑншты па ӑкӑтты ёх иха ӑкӑтсыйт, ӆәӆн айкеӆ тәты, муй щирн тӑм ӆавӑрт мәшӑӊ пурайн «Многофункциональные центры Югры» в условиях пандемии» рәпитӆӑт. Тӑм вєрӑт оӆӑӊӑн мўӊева Югра мўв МФЦ тӑхи кәща Владимир Михайлов путӑртӑс.
Кәща хә ясӊӑт щирн, пӑӆтап мәш хтум пийн МФЦ Югры тӑхия хӑннєхуятӑт ӑӆ щирн ӑн єсӑӆӆыйт. Мєт сырыя хӑннєхәя сайт хущи хӑншаньщты мосӆ, мӑта хӑтӑн па щосн щив мӑнты щир вәӆ. Щи тумпи, сайт хуща муй па карты кеӆ хўват мосты вєрӑт оӆӑӊӑн иньщӑсты муй па имухты вохты нєпєкӑт китты рӑхӆ.
Тӑаңтєн 2019-мит он МФЦ хущи рәпитты ёх 2,5 миллион муӆтас пўш арсыр мосты вєрн мира нётсыйт. Мєт ар, щит социальной вєрн – округ мир нўшайт па арсыр нётупсэт эщӑтты щирӑт; Югра мўв әхтыйн рәпитты МВД вєрӑт тўӊматты кєши па округ ӆуваттыйн Пенсионной фонд России нємпи арсыр щирн.
Тӑмхӑтӆ округевн 433 МФЦ тӑхи рәпитӑӆ. Кашӑӊ тӑхийн нумсӑӊ хӑннєхә омӑсӆ, ӆәӆн имухты арсыр вєрн мира нётты. Щиты и рәпатнек 296 государтсвенной па муниципальной вєрӑт муй нўшайт тўӊматты вєритӑӆ.
Тӑм оӆ ай кєр тыӆӑщ 25-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт Югра мўв ӆуваттыйн «Многофункциональный центр Югры» хущи тәп хӑншаньщты вєр пийн мӑнты рӑхӆ. Ӑӆ щирни щив ӑн єсӑӆӆы. Хот ӆыпия тәп талон нєпек ванӆтӑты пурайн (нєпекн муй па карты щўӊкӑн вўюм хўр хўват). Яӊ минута еӆпийн МФЦ хота юхӑтты па щи талон ванӆтӑты, тәп щи пурайн ӆыпия ссӑӆӆы.
Хӑншаньщты вєр 8-800-101-0001 карты кеӆ хўват ӆапӑт оӆӑӊмит хӑтӆ вўш эвӑӆт ӆапӑт ветмит хӑтӆ вәнты нивӑӆ щос аӆӑӊ вўш эвӑӆт нивӑӆ щос етн вәнты ӆэщӑтты мосӆ. Ӆапӑт хәтмит хӑтӑӆн нивӑӆ щос аӆӑӊ вўш эвӑӆт хәӆум щос вәнты. Муй па МФЦ сайт «запись на приём» ут хуща.
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры