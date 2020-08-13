«Таксар Махум – Крепкие люди» в прямом эфире

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Подходит к концу непростое лето в режиме самоизоляции, из-за которой пришлось менять планы и отказываться от задуманного. Но это не означает, что нужно расслабиться и ждать что же будет дальше. Человек всегда должен быть готов найти выход из любой непонятной или экстренной ситуации.
Поэтому Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» проводит для вас, наши друзья и единомышленники, проект «Таксар Махум – Крепкие люди» в формате прямого эфира.
Так вы, находясь в безопасности, в привычных и комфортных условиях своего жилища, за чашечкой чая, сможете узнать некоторые секреты таежных жителей Севера о том, как можно добыть огонь, как найти пищу и лекарства в лесной чаще, что делать, чтобы не оказаться ночью без крыши над головой и многое-многое другое.
Не упустите свой шанс узнать все из первых уст.
Dас ;len в прямом эфире на страничке Вконтакте
17 августа 2020 года в 12:00