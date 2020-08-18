Югорские журналисты приглашаются к участию в конкурсе «СМИротворец»

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Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец» продолжает прием заявок. Регистрация завершится 1 октября.
Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия, деятельность органов власти и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.
На конкурс принимаются публикации, опубликованные в периодических изданиях, вышедшие в теле- и радиоэфир с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года.
За победу представители средств массовой информации смогут побороться в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей» (к 75-летию Победы).
Также для участия принимаются работы студентов профильных факультетов вузов, которые будут рассмотрены и оценены в специальной номинации «Поколение мультимедиа»; блогеров – в номинации «Блоги». Работы принимаются на всех языках народов России с краткой аннотацией на русском языке.
Церемония награждения победителей состоится в ноябре в Москве.
Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте гильдии межэтнической журналистики.