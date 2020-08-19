Спортивные объекты Югры готовы для посещений

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Спортивные объекты Югры готовы для посещений

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о переходе ко второму этапу снятия ограничений. В частности,  теперь югорчанам разрешено заниматься спортом на открытом воздухе и в спортивных залах с соблюдением безопасной дистанции. Также разрешено проводить соревнования, но без зрителей.

 

На площадке РИЦ «Югра» состоялся брифинг, в котором приняли участие директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов и заместитель директора «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс. Гости студии рассказали о снятие ограничений в сфере спорта, действующие в регионе в связи с распространением новой короновирусной инфекции.

 

По словам Сергея Артамонова, после снятия ограничений желающих начать тренировочную деятельность, в том числе оказание услуг бизнеса, оперативно возросло. Сейчас из 628 организаций, которые работают в области физической культуры и спорта округа,  167 подали заявки, из них 118 одобрено, 29 отказано и 15 находятся на рассмотрении.

Подать уведомление и получить разрешение можно в течение 2-3 часов. Желающий подать заявку должен приложить туда свой приказ и чек-лист, где прописаны все требования, которые необходимо соблюсти при открытии деятельности учреждения.

 

Для посетителей спортивных заведений действуют общие требования. Это организация бесконтактного измерения температуры, меры индивидуальной защиты – медицинская маска, обработка рук и дистанция полтора метра. При тренировочном процессе должна быть наименьшая степень контакта родителей, детей и обслуживающего персонала. Ограничения будут касаться по допуску родителей на спортивный объект.

Заместитель директора «ЮграМегаСпорт» Олега Дресс также отметил, работа по запуску спортивных объектов велась ежедневно, к первому июлю все объекты уже были подготовлены. В Ханты-Мансийске уже открыты тренажёрные залы, стадионы и биатлонный центр, люди могут приходить и заниматься спортом на открытом воздухе.

 

Также в субботу будет запущена «Арена Югры», а с понедельника 24 августа начнёт работать малая ледовая арена, люди смогут приходить в бассейн, с соблюдением всех норм безопасности. Нужно обязательно иметь с собой справку о состоянии здоровья, которую можно получить у участкового врача. 

 

Николай МЕРОВ

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Ср, 08/19/2020 - 17:03

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