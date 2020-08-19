Югорчанам предлагают бесплатную помощь в поиске родственников, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

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Югорчанам предлагают бесплатную помощь в поиске родственников, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
Фото beta.nv86.ruФото beta.nv86.ru
Фото beta.nv86.ru

Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» реализуется в России. Он стартовал еще марте.

Его цель – сохранение пространства памяти о героических страницах истории российского народа, возвращение дорогих имен в семьи.

В рамках реализации проекта принимаются и обрабатываются обращения о поиске информации о погибших и пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны. После чего фонд «Народный проект» при взаимодействии с ведущими архивами страны восстанавливает военные судьбы, боевой путь участников боевых действий тех лет. Исследовательскую работу ведут специалисты и добровольцы по собственным методикам на десятках интернет-ресурсов и путем запросов в российские и зарубежные архивы.

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солдата», с помощью которого по принципу одного окна югорчане могут подать заявку на получение информации о судьбе своих близких. Работает и горячая линия: 88003006897.

Отметим, что за время реализации на сайт народного проекта уже поступило более 25 тысяч обращений от граждан России и зарубежных стран. Тысячи семей получили ранее им неизвестные сведения о боевом пути родственников, местах захоронения бойцов.

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Фото beta.nv86.ruФото beta.nv86.ru
Фото beta.nv86.ru
Фото beta.nv86.ruФото beta.nv86.ru
Фото beta.nv86.ru
Ср, 08/19/2020 - 17:16

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