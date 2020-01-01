Учебный год в Югре начнется с соблюдением определенных мер безопасности

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Общеобразовательные организации Югры готовы начать работу в очном формате с 1 сентября.
Так, к занятиям в школе с 1 сентября ученики будут допускаться на основании списков, сформированных медицинскими организациями. Их школа направляет самостоятельно в медицинские организации. Получение медзаключения потребуются только тем, кто находится в списке контактных лиц или имеет признаки заболевания.
Встречи первоклассников с их первым учителем будут организованы в отдельных помещениях для каждого класса, при этом потоки людей будут разведены.
Ученики не обязаны носить маски, однако педагоги будут соблюдать масочный режим в местах общей доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски с соблюдением социальной дистанции.
За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального оборудования. Расписание питания обучающихся сформировано с учетом наполняемости классов и их безопасной рассадки в столовой.
В общеобразовательных организациях будет проводиться дезинфекция, проветривание с соблюдением санитарных требований. Также предусмотрено проведение термометрии и утренних фильтров в начале учебного дня. До распоряжения Роспотребнадзора в общеобразовательных организациях отменены массовые мероприятия.
Отметим, дистанционное обучение будет организовано во время актированных дней или неблагоприятной эпидситуации.
В детский сад воспитанники будут допускаться после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) при наличии справки от участкового педиатра. С 17 августа справка от работодателя о занятости родителей не требуется.