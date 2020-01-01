Учебный год в Югре начнется с соблюдением определенных мер безопасности

  • Русский
Учебный год в Югре начнется с соблюдением определенных мер безопасности

Общеобразовательные организации Югры готовы начать работу в очном формате с 1 сентября.

Так, к занятиям в школе с 1 сентября ученики будут допускаться на основании списков, сформированных медицинскими организациями. Их школа направляет самостоятельно в медицинские организации. Получение медзаключения потребуются только тем, кто находится в списке контактных лиц или имеет признаки заболевания.

Встречи первоклассников с их первым учителем будут организованы в отдельных помещениях для каждого класса, при этом потоки людей будут разведены.

Ученики не обязаны носить маски, однако педагоги будут соблюдать масочный режим в местах общей доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски с соблюдением социальной дистанции.

За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального оборудования. Расписание питания обучающихся сформировано с учетом наполняемости классов и их безопасной рассадки в столовой.

В общеобразовательных организациях будет проводиться дезинфекция, проветривание с соблюдением санитарных требований. Также предусмотрено проведение термометрии и утренних фильтров в начале учебного дня.  До распоряжения Роспотребнадзора в общеобразовательных организациях отменены массовые мероприятия.

Отметим, дистанционное обучение будет организовано во время актированных дней или неблагоприятной эпидситуации.

В детский сад воспитанники будут допускаться после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) при наличии справки от участкового педиатра. С 17 августа справка от работодателя о занятости родителей не требуется.

info@admhmao.ru

Чт, 08/20/2020 - 16:19

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 