Реабилитация пациентов, переболевших коронавирусом, проходит в три этапа

- Русский
Об этом во время пресс-конференции на площадке РИЦ «Югра» рассказала главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Югры Светлана Русак.
По словам Светланы Всеволодовны, для каждого пациента на всех этапах реабилитации определяется индивидуальная программа. Для лечения больного формируется команда из лечащего врача, физиотерапевта и врачей ЛФК. При необходимости, если у пациента есть сопутствующие заболевания, то подключаются узкие специалисты. Исходя из комплекса сопутствующих патологий, проведённых анализов формируется индивидуальная программа реабилитации пациента.
– Первый этап проводится для всех больных, которые находятся в стационарах. 10 % от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией в округе подлежат второму этапу реабилитации. Это не такое уж большое количество пациентов. На этом этапе реабилитации больные проходят индивидуальное лечение. Пациенту могут назначить ЛФК, массаж, либо аппаратные методы лечения, ингаляции. Третий этап рекомендован всем пациентом, переболевшим коронавирусом, включая тех, кто перенёс болезнь бессимптомно. Они должны проходить его амбулаторно в поликлиниках или дома, – рассказала главный внештатный пульмонолог окружного департамента здравоохранения Югры.
Светлана Русак напомнила всем югорчанам об основных методах профилактики коронавирусной инфекции – это маска и обработка рук, т.к. контактный путь передачи коронавируса выше, чем воздушно-капельный. Также посоветовала больше времени гулять на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом.
Она также отметила:
– Для профилактики всех лёгочных заболеваний необходимо развитие верхнего плечевого пояса, поэтому я бы рекомендовала заниматься плаванием и лыжным спортом.
Также она посоветовала жителям Югры придерживаться правильного питания и следить за весом, т.к. большинство пациентов, переболевших коронавирусом, имеют избыточный вес, страдают сахарным диабетом и гипертонией.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры