Рабочая встреча двух административных ведомств 

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Рабочая встреча двух административных ведомств 

В 2019 году Управлением Росгвардии по ХМАО-Югре совместно с Нижнеобским территориального Управлением Федерального агентства по рыболовству было подписан план, обеспечивающий взаимодействие и координацию деятельности в сфере охраны водных биологических ресурсов на 2019-2021 годы.

Взаимодействие ведомств направлено на проведение совместных контрольных и оперативно-профилактических мероприятий  по охране общественного порядка при выполнении должностными лицами отдела Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства государственного контроля и надзора за сохранением биологического разнообразия и среды обитания водных биоресурсов и охраной рыбных запасов Югры.   

О результатах совместной деятельности двух ведомств журналистам рассказали начальник территориального Управления полковник Евгений Федоткин и руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев.

По итогам совместной работы с 2019 по 2020 год при содействии сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре проводились оперативно-профилактические мероприятия: «Весенний нерест», «Осенний нерест», «Ставная сеть».

За этот период было выявлено около 200 нарушений законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, изъято свыше тонны незаконно выловленных водных биоресурсов и порядка 500 незаконных орудий рыболовства различных видов и конструкций, проверено более 300 судов маломерного флота, наложен арест на 28 судов. В результате совместной работы наложено административных штрафов и взыскано с нарушителей порядка 1,5 млн. рублей.  

Как отметил Евгений Федоткин, основной задачей подразделения в части взаимодействия с Росрыболовством является обеспечение охраны общественного порядка и безопасность сотрудников рыбоохраны Югры при выполнении выездных рейдов.  

Иван Матаев поблагодарил сотрудников Росгвардии за поддержку и взаимодействие, и прежде всего за безопасность своих сотрудников. Так как были печальные примеры в ходе рейдов обследования и выявления правонарушителей по Уральскому федеральному округу. По его словам, когда сотрудники ОМОН находятся в лодке и присутствуют при осмотре жизнь и здоровье инспекторского состава находиться под защитой.  Можно говорить о положительном опыте в вопросах о взаимодействия двух ведомств, повышения эффективности и результативности выполняемых задач.

Напоминаем, что за незаконный вылов в запретный период  и применение незаконными орудиями лова граждане могут быть привлечены к административному наказанию, с конфискацией орудий лова и транспортных средств, штрафам и уголовной ответственности. По результатам ряда материалов о нарушениях природоохранного законодательства, выявленных при совместной работе и содержащих признаки уголовно наказуемого деяния, следственными органами возбуждено 16 уголовных дел за осуществление незаконного рыболовства и оборот особо ценных видов водных биоресурсов.

На водоёмах Югры в рамках оперативно-профилактических мероприятий  «Осенний нерест» и «Муксун» продолжаются совместные рейды. Особое внимание правоохранителей будет уделено запрету на осуществление рыболовства плавными донными сетями в русле реки Обь и её протоках. Усиленная работа рейдовых групп будут осуществляться до 30 ноября.

Тамара МЕРОВА

Чт, 08/20/2020 - 17:36

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