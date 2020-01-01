В Югре начала работу фотовыставка лучших работ Всероссийского ведомственного конкурса «В объективе Росгвардия»

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Во Всемирный День фотографии в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре открыли выставку работ победителей ежегодного ведомственного фотоконкурса «В объективе Росгвардия».
На фотоконкурс представили работы разных жанров военнослужащие, сотрудники ОМОН и отдела вневедомственной охраны Сургута, Нижневартовска, Пыть–Яха, Радужного, Когалыма, Белоярского.
«Авторы самых оригинальных и творческих фоторабот будут награждены дипломами. Например, высоким качеством и уникальностью отличились снимки из Когалыма и Нижневартовска. Через фото сотрудники показали не только достойный образ коллег, но и облик городов, природы», – рассказала помощник начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре – начальник пресс-службы майор Наталья Васильченко.
В этом году жюри получило более 100 работ разных номинаций: «Гражданственность и патриотизм», «Всегда на страже», «Портрет», «Пейзаж», «Быстрее. Выше. Сильнее», «О службе с улыбкой», «Росгвардия глазами общества».
Победителем окружного этапа фотоконкурса стал сержант Данил Кравцов из города Когалым, второе место жюри присудило сотрудникам ОМОН Сургута, бронзу заслужил старший сержант Геннадий Наумов из Нижневартовска.
Второй этап фотоконкурса состоится с 1 по 31 октября в г. Екатеринбурге, работы победителей будут направлены в Москву для участия в заключительном отборочном туре.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре
Екатерина Панфилова