Соблюдение правил личной гигиены – основной фактор снижения риска вирусных заболеваний

- Русский
Основная эффективная мера профилактики гриппа, вирусных инфекций, в том числе COVID-19, – соблюдение правил личной гигиены.
Простые правила гласят, что руки нужно мыть мылом исключительно в теплой воде после посещения любых общественных мест, поездок в транспорте, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, перед едой и приготовлением пищи. Это позволяет ликвидировать вирусные частицы, попавшие на кожу, предотвратить их проникновение в дыхательные пути, слизистые оболочки рта, носа и глаз.
При отсутствии мыла для обработки рук можно использовать антисептические средства на основе этанола, который дезактивирует вирус в течение 30 секунд.
Личная гигиена позволяет предотвратить инфицирование и кишечными инфекциями вирусной природы, возбудители которых устойчивы во внешней среде, могут длительное время сохраняться на руках, посуде, игрушках и предметах обихода, а также в воде и продуктах.
Заражению способствует несоблюдение правил личной гигиены, скученность людей, употребление несвежих продуктов, антисанитарные условия жизни. Одним из факторов заражения и распространения кишечных инфекций является вода при питье, мытье рук, обработке овощей и фруктов, купании в открытых водоемах.
Предупреждение кишечных инфекций включает исполнение простых правил: мытье рук, употребление исключительно кипяченой, бутилированной или питьевой воды, термообработка продуктов питания, купание в водоемах только в специально отведенных местах.