Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» приглашает участников со всей России

  • Русский
Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» приглашает участников со всей России

В Окружном Доме народного творчества продолжается приём заявок для участия во Всероссийском фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений «Возьмёмся за руки, друзья».

Этнокультурное развитие, повышение уровня исполнительского мастерства и духовное обогащение – вот чем привлекает фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» творческих россиян уже не первый год. Только в 2019 году в фестивале приняли участие более 600 исполнителей из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, из Воронежской, Тюменской, Калужской, Курганской, Кемеровской, Челябинской и Московской областей, республики Удмуртия и других уголков России.

Как правило, фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» проводится в два этапа – отборочный (в заочной форме) и основной (в форме Гала-концерта). В 2020 году мы не стали отступать от сложившихся традиций, однако в этом году итоговый концерт выйдет в режиме онлайн. Программу концерта составят видео-ролики лучших исполнителей.

Для участия в отборочном этапе фестиваля необходимо направить анкету-заявку на электронный адрес hto@odntugra.ru с пометкой «Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья». Заявки принимаются до 30 сентября по номинациям:

Хореография (ансамбли);

Вокал (соло и ансамбли);

Инструментальное творчество (соло и ансамбли);

Обрядовый, игровой фольклор.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Окружного Дома народного творчества, а также по телефонам 8(3467)33-30-37, 32-48-29.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Пт, 08/21/2020 - 16:34

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 