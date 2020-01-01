Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» приглашает участников со всей России

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В Окружном Доме народного творчества продолжается приём заявок для участия во Всероссийском фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений «Возьмёмся за руки, друзья».
Этнокультурное развитие, повышение уровня исполнительского мастерства и духовное обогащение – вот чем привлекает фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» творческих россиян уже не первый год. Только в 2019 году в фестивале приняли участие более 600 исполнителей из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, из Воронежской, Тюменской, Калужской, Курганской, Кемеровской, Челябинской и Московской областей, республики Удмуртия и других уголков России.
Как правило, фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» проводится в два этапа – отборочный (в заочной форме) и основной (в форме Гала-концерта). В 2020 году мы не стали отступать от сложившихся традиций, однако в этом году итоговый концерт выйдет в режиме онлайн. Программу концерта составят видео-ролики лучших исполнителей.
Для участия в отборочном этапе фестиваля необходимо направить анкету-заявку на электронный адрес hto@odntugra.ru с пометкой «Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья». Заявки принимаются до 30 сентября по номинациям:
Хореография (ансамбли);
Вокал (соло и ансамбли);
Инструментальное творчество (соло и ансамбли);
Обрядовый, игровой фольклор.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Окружного Дома народного творчества, а также по телефонам 8(3467)33-30-37, 32-48-29.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»