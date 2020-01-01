Торопитесь заявить о своей лучшей практике в этнокультурной сфере

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Торопитесь заявить о своей лучшей практике в этнокультурной сфере

До окончания приёма заявок на III Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений осталось ровно 15 дней!

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

В оргкомитет уже поступило более 150 заявок от граждан Российской Федерации, представителей органов власти, некоммерческих и коммерческих организаций, реализующих этнокультурные проекты на территории нашей страны.

Подведение итогов данного конкурса состоится в сентябре. Проекты-победители будут презентованы на II Общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» в октябре-ноябре 2020 года. Авторы лучших проектов получат экспертную и организационную поддержку по дальнейшему продвижению и развитию.

До 6 сентября 2020 года ещё можно заявить о своём проекте и претендовать не только на победу в III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений все заявители данного конкурса автоматически становятся участниками конкурса на соискание первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» в номинации «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений».

Узнать подробнее о данной возможности участники конкурса могут на итоговом информационном вебинаре первой Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ», который состоится 27 августа 2020 г. в 10:00 по московскому времени. Проведёт вебинар руководитель экспертного направления Премии, Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений и организатор III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений Евгения Абрамовна Михалева.

Для участия в вебинаре необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. После регистрации вы получите электронное письмо, содержащее информацию о входе в вебинарную комнату.

Инициаторы и организаторы конкурса  Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в партнёрстве с Общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум). Конкурс проводится при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Заявку на III Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений можно заполнить по форме, расположенной на сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений, где можно найти всю актуальную информацию о конкурсе.

Положение о конкурсе.

Пнд, 08/24/2020 - 10:16

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