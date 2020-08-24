День знаний в Югре пройдёт с соблюдением всех санитарных норм и правил

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1 сентября в Югре, как и по всей стране, начнётся новый учебный год. О том, как пройдёт День знаний и как будет организован образовательный процесс в югорских школах на площадке РИЦ «Югра» рассказала первый заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Югры Снежана Возняк.
Она сообщила, что в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, которые будут действовать в России до 31 декабря 2021 года, массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены.
Но, несмотря на то, что в этом году не будет традиционных общешкольных линеек, День знаний все же состоится.
Снежана Возняк рассказала:
– Праздник будет для тех, кто впервые перешагнул порог школы и для тех, кто завершает обучение. Если позволят погодные условия, то мероприятия пройдут на открытом воздухе. Если погода не позволит, то они состоятся в актовых залах и спортивных залах с соблюдением всех санитарных требований и мер безопасности. При возможности, с соблюдением масочного режима, туда будут допущены родители.
Говоря об образовательном процессе, она отметила, что этот учебной будет отличаться от предыдущих. В настоящее время приняты новые санитарные правила и нормы об организации деятельности образовательных учреждений, которые рассчитаны на соблюдение безопасного образовательного процесса. Обучение учащихся будет проходить, исходя из необходимости нераспространения новой коронавирусной инфекции.
Гость студии отметила:
– Сейчас образовательные организации составляют расписание, и в этом году оно будет динамическим так, чтобы с учётом входов и выходов в образовательных организациях обеспечить разобщённость потоков детей.
Для того, чтобы школьники не скапливались в холлах и гардеробах расписание составляется по параллелям с разницей в 15 минут, между заходом обучающихся для того, чтобы соблюсти санитарно- эпидемиологическое законодательство. Не позднее, чем до 26 августа все родители будут проинформированы.
Также обязательным будет утренний фильтр, здесь бесконтактным приборами будет проводиться измерение температуры учащихся. Кроме этого, обязательно будут проводиться дезинфицирующие мероприятия.
В соответствии с новыми требованиями, маски будут носить все работники пищеблока. Педагоги могут снять маску при ведении урока, при этом они должны соблюдать социальную дистанцию. Требование о ношении маски на учащихся не распространяется. Если же ребёнок сам желает носить маску, никто не вправе ему воспрепятствовать.
Снежана Возняк ещё раз напоминала родителям о том, что никаких справок от медучреждений образовательные организации требовать не должны:
– Я хотела бы, чтобы все родители услышали, не нужно беспокоиться о получении какой-либо справки о допуске детей в образовательное учреждение. Справки потребуются в том случаи, если ребёнок находится в списке контактных лиц с теми, кто болеет коронавирусной инфекцией, либо имеет признаки ОРВИ, только тогда родителям необходимо будет получить дополнительные разрешительные документы. Никому самостоятельно обращаться в поликлиники не нужно.
Стоит отметить, что в автономном округе первого сентября начнут работу 870 образовательных учреждений, в которых будут обучаться порядка 490 тысяч учеников. Впервые порог школы в этом году перешагнут 27 тысяч первоклассников.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Тӑм ванӑн Ёмвошн айкеӆӑт кӑншты ёх пиӆа Югра мўвн вәнӆтыйӆты вєрӑт тәты тӑхи кәща ӆӑӊкӑр нє Снежана Возняк вәйтантыӆӑс. Ӆўв путӑрсӑӆэ, муй вўрн няврємӑт тӑм сўс ӑшколая мӑнӆӑт. С. Возняк лупӑс:
– Иса Югра мўвн ёх вәнӆтӑты вєр әхтыйн 870 тӑхи рәпитӆ. Щӑӆта 490 щурӑс хуят арсыр тӑхетн вәнӆтыйӆӆӑт, няврємӑт хӑтӆ мӑр тӑйты хотӑта ӊхӆӑт. Тӑм оӆ Ёмвош округн оӆӑӊмит класса 27 щурӑс ай тёпие мӑнӆ. Эвет, пухӑт вәнӆтыйӆты оӆӑӊ хӑтӆ кашӑӊ ӑшколайн постӑты питӆа, тәп щи мӑӊхӑтӆа ар хуят ха ӑкумты ӑн питӆ. Щи пӑта оӆӑӊмит класса мӑнты няврємӑт атэӆта ӑктӑщӆӑт.
Щӑӆта коронавирус мәш няврємӑт кўтн еӆӆы ӑн хәӊты пӑта кашӑӊ аӆӑӊ эвет, пухӑт єӆ рўвеӆ нух вантӆа, ӑшкола хот мсыева нух ӆюхитты па антисептик утӑтн мәӊхӑсты питӆайт. Йиӆуп тыӆӑщ оӆӑӊмит хӑтӆ 2021-мит оӆ вәнта эвет, пухӑт вәнӆтыйӆты хотӑтн ӑн рӑхӆ ар хуята ха ӑктӑщийӆты.
Няврємӑт ӑшколайн и класс хот ӆыпийн вәнӆтыйӆты питӆӑт. Югра мўв ӆуваттыйн 68 щурӑс няврєм ӑшкола хотӑтн хӑтӆ кӑт пўш ӆапӑтты питӆайт. Щи кўтн тәрум пӑта 1-мит па 4-мит классӑтн вәнӆтыйӆты 32 щурӑс няврєм ӆапӑтӆайт. Щӑӆта няврєм вәнӆтӑты классной руководитель ёха тыӆӑщ вух нух нётӆа.
Щимӑщ айкеӆӑт тӑм вәйтантупсыйн уша йисӑт.
Ульяна Данило
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Сӯкыр тпос выл хталт Югра мт ос Россия янытыл йильпи ханищтахтын тл тах вылтахты. Ты ялпыӈ хтал хумус враве ос нврамыт хумус ханищтгыт, та урыл ханищтап ос мньлат хтпат врмаляныл щирыл рӯпитан департаментыт кӯщай вӈын н Снежана Возняк потыртас.
Коронавирусыл нврамыт ул вос ххтавет роспотребнадзор -колт рӯпитан мхум св йильпи нпакыт ань хассыт. Ханищтахтын колытыт свсыр ялпыӈ хталыт 2021 тл оигпан мус щпитаӈкве щар ат рви. Тыимгсыл школат линейкат ань тах ат врыглавет. Ты врмаль урыл Снежана Возняк лвыс:
«Ялпыӈ хтал выл классын ёхтын гирищит, пыгрищит ос юи-выл тл ханищтахтын нврамыт мгсыл туп тах щпитаве. Кон млтым ке паты, тн линейкал школа пхыт врыглавет. Турапыг ке мты, актовый ос каснэ колт акван тах атхатгыт. Щняныл-щаныл тув туп маскал масхатым тах тртавет».
Ты тл нврамыт мт щирыл ханищтахтуӈкве тах патгыт. Тн коронавирус-гмыл ул вос мтгыт, свсыр йильпи постановление-нпакыт пирмайтавсыт. Школат ты нпак щирыл рӯпитаӈкве пуссын лвавет.
Снежана Александровна лвыс:
«Ань ксыӈ школат расписаният тох хансавет, св нврамыт тра акв мт ул вос атхатгыт. Тн пуссын тнки расписаниял хансавет, переменат ос свсыр порат тах вравет. Ты лы-плт тн пуссын лпыл акв порат школан ёхталасыт, ань ксыӈ класс такви порат тув ёхтуӈкве паты. Хоты порат нврамыт ханищтахтуӈкве патгыт, щняныл-щаныл вртур тпос 26 хталт тах лвавет».
Школан ёхтын порат нврамыт лккарн сунсавет, температура ньщгыт ман ти. Температура ке лы, тра юв тах ктавет. Ханищтахтын колыт акваг ловтуӈкве патавет. Школат тнут пйтнэ хтпат пуссын маскал ос перчаткал тах рӯпитгыт. Нврамыт ханищтан хтпат маска масуӈкве лвавет, тувыл урок порат тн ты ут хот-виӈкве врмияныл. Урок оигпан юи-плт ювле масуӈкве ри. Нврамыт маска тл тах ханищтахтгыт.
Ань св мхум китыглахтгыт, школан ялантан мгсыл лккар палт справка-нпакыт виӈкве ри ман ти. Ты урыл кӯщай н лвыс, школан ялантан мгсыл справкат виӈкве тнанылн ат ри. Ань школат рӯпитан хтпат тнки пӯльницаныл ты нпакыт ввгыт. Та нврамытн ты нпак виӈкве ри, хотьют коронавирус-гмыл мталам хтпа пхыт лсыт. Тн свсыр анализыт винэ юи-плт ущ школат ханищтахтуӈкве туп тах тртавет.
Сӯкыр тпос выл хталт мн округувт 870 нврамыт ханищтан колыт рӯпитаӈкве тах вылтахтгыт. Тот 490 стыра нврамыт ханищтахтуӈкве патгыт. выл классын ты тл 27 стыра гирищ ос пыгрищит ёхтгыт.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры