День знаний в Югре пройдёт с соблюдением всех санитарных норм и правил

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День знаний в Югре пройдёт с соблюдением всех санитарных норм и правил
фото Ульяны Данилофото Ульяны Данило
фото Ульяны Данило

1 сентября в Югре, как и по всей стране, начнётся новый учебный год. О том, как пройдёт День знаний и как будет организован образовательный процесс в югорских школах на площадке РИЦ «Югра» рассказала первый заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Югры Снежана Возняк.

 

Она сообщила, что в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, которые будут действовать в России до 31 декабря 2021 года, массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены.

 

Но, несмотря на то, что в этом году не будет традиционных общешкольных линеек, День знаний все же состоится.

Снежана Возняк рассказала:

– Праздник будет для тех, кто впервые перешагнул порог школы и для тех, кто завершает обучение. Если позволят погодные условия, то мероприятия пройдут на открытом воздухе. Если погода не позволит, то они состоятся в актовых залах и спортивных залах с соблюдением всех санитарных требований и мер безопасности. При возможности, с соблюдением масочного режима, туда будут допущены родители.

 

Говоря об образовательном процессе, она отметила, что этот учебной будет отличаться от предыдущих. В настоящее время приняты новые санитарные правила и нормы об организации деятельности образовательных учреждений, которые рассчитаны на соблюдение безопасного образовательного процесса. Обучение учащихся будет проходить, исходя из необходимости нераспространения новой коронавирусной инфекции.

Гость студии отметила:

Сейчас образовательные организации составляют расписание, и в этом году оно будет динамическим так, чтобы с учётом входов и выходов в образовательных организациях обеспечить разобщённость потоков детей.

Для того, чтобы школьники не скапливались в холлах и гардеробах расписание составляется по параллелям с разницей в 15 минут, между заходом обучающихся для того, чтобы соблюсти санитарно- эпидемиологическое законодательство. Не позднее, чем до 26 августа все родители будут проинформированы.

 

Также обязательным будет утренний фильтр, здесь бесконтактным приборами будет проводиться измерение температуры учащихся. Кроме этого, обязательно будут проводиться дезинфицирующие мероприятия.

 

В соответствии с новыми требованиями, маски будут носить все работники пищеблока. Педагоги могут снять маску при ведении урока, при этом они должны соблюдать социальную дистанцию. Требование о ношении маски на учащихся не распространяется. Если же ребёнок сам желает носить маску, никто не вправе ему воспрепятствовать.

 

Снежана Возняк ещё раз напоминала родителям о том, что никаких справок от медучреждений образовательные организации требовать не должны:

 

– Я хотела бы, чтобы все родители услышали, не нужно беспокоиться о получении какой-либо справки о допуске детей в образовательное учреждение. Справки потребуются в том случаи, если ребёнок находится в списке контактных лиц с теми, кто болеет коронавирусной инфекцией, либо имеет признаки ОРВИ, только тогда родителям необходимо будет получить дополнительные разрешительные документы. Никому самостоятельно обращаться в поликлиники не нужно.

 

Стоит отметить, что в автономном округе первого сентября начнут работу 870 образовательных учреждений, в которых будут обучаться порядка 490 тысяч учеников. Впервые порог школы в этом году перешагнут 27 тысяч первоклассников.

 

Людмила Теткина

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

 

Югра мўвн 27 щурӑс няврєм вәнӆтыйӆты оӆӑӊ пўш мӑнӆ
фото Ульяны Данилофото Ульяны Данило
фото Ульяны Данило

Тӑм ванӑн Ёмвошн айкеӆӑт кӑншты ёх пиӆа Югра мўвн вәнӆтыйӆты вєрӑт тәты тӑхи кәща ӆӑӊкӑр нє Снежана Возняк вәйтантыӆӑс. Ӆўв путӑрсӑӆэ, муй вўрн няврємӑт тӑм сўс ӑшколая мӑнӆӑт. С. Возняк лупӑс:

– Иса Югра мўвн ёх вәнӆтӑты вєр әхтыйн 870 тӑхи рәпитӆ. Щӑӆта 490 щурӑс хуят арсыр тӑхетн вәнӆтыйӆӆӑт, няврємӑт хӑтӆ мӑр тӑйты хотӑта ӊхӆӑт. Тӑм оӆ Ёмвош округн оӆӑӊмит класса 27 щурӑс ай тёпие мӑнӆ. Эвет, пухӑт вәнӆтыйӆты оӆӑӊ хӑтӆ кашӑӊ ӑшколайн постӑты питӆа, тәп щи мӑӊхӑтӆа ар хуят ха ӑкумты ӑн питӆ. Щи пӑта оӆӑӊмит класса мӑнты няврємӑт атэӆта ӑктӑщӆӑт.

Щӑӆта коронавирус мәш няврємӑт кўтн еӆӆы ӑн хәӊты пӑта кашӑӊ аӆӑӊ эвет, пухӑт єӆ рўвеӆ нух вантӆа, ӑшкола хот мсыева нух ӆюхитты па антисептик утӑтн мәӊхӑсты питӆайт. Йиӆуп тыӆӑщ оӆӑӊмит хӑтӆ 2021-мит оӆ вәнта эвет, пухӑт вәнӆтыйӆты хотӑтн ӑн рӑхӆ ар хуята ха ӑктӑщийӆты.

Няврємӑт ӑшколайн и класс хот ӆыпийн вәнӆтыйӆты питӆӑт. Югра мўв ӆуваттыйн 68 щурӑс няврєм ӑшкола хотӑтн хӑтӆ кӑт пўш ӆапӑтты питӆайт. Щи кўтн тәрум пӑта 1-мит па 4-мит классӑтн вәнӆтыйӆты 32 щурӑс няврєм ӆапӑтӆайт. Щӑӆта няврєм вәнӆтӑты классной руководитель ёха тыӆӑщ вух нух нётӆа.

Щимӑщ айкеӆӑт тӑм вәйтантупсыйн уша йисӑт.

Ульяна Данило   

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры 

Йильпи ханищтахтын тл ты вылтахты
фото Ульяны Данилофото Ульяны Данило
фото Ульяны Данило

Сӯкыр тпос выл хталт Югра мт ос Россия янытыл йильпи ханищтахтын тл тах вылтахты. Ты ялпыӈ хтал хумус враве ос нврамыт хумус ханищтгыт, та урыл ханищтап ос мньлат хтпат врмаляныл щирыл рӯпитан департаментыт кӯщай вӈын н Снежана Возняк потыртас.

 

Коронавирусыл нврамыт ул вос ххтавет роспотребнадзор -колт рӯпитан мхум св йильпи нпакыт ань хассыт. Ханищтахтын колытыт свсыр ялпыӈ хталыт 2021 тл оигпан мус щпитаӈкве щар ат рви. Тыимгсыл школат линейкат ань тах ат врыглавет. Ты врмаль урыл Снежана Возняк лвыс:

«Ялпыӈ хтал выл классын ёхтын гирищит, пыгрищит ос юи-выл тл ханищтахтын нврамыт мгсыл туп тах щпитаве. Кон млтым ке паты, тн линейкал школа пхыт врыглавет. Турапыг ке мты, актовый ос каснэ колт акван тах атхатгыт. Щняныл-щаныл тув туп маскал масхатым тах тртавет».

 

Ты тл нврамыт мт щирыл ханищтахтуӈкве тах патгыт. Тн коронавирус-гмыл ул вос мтгыт, свсыр йильпи постановление-нпакыт пирмайтавсыт. Школат ты нпак щирыл рӯпитаӈкве пуссын лвавет.

Снежана Александровна лвыс:

«Ань ксыӈ школат расписаният тох хансавет, св нврамыт тра акв мт ул вос атхатгыт. Тн пуссын тнки расписаниял хансавет, переменат ос свсыр порат тах вравет. Ты лы-плт тн пуссын лпыл акв порат школан ёхталасыт, ань ксыӈ класс такви порат тув ёхтуӈкве паты. Хоты порат нврамыт ханищтахтуӈкве патгыт, щняныл-щаныл вртур тпос 26 хталт тах лвавет». 

 

Школан ёхтын порат нврамыт лккарн сунсавет, температура ньщгыт ман ти. Температура ке лы, тра юв тах ктавет. Ханищтахтын колыт акваг ловтуӈкве патавет. Школат тнут пйтнэ хтпат пуссын маскал ос перчаткал тах рӯпитгыт. Нврамыт ханищтан хтпат маска масуӈкве лвавет, тувыл урок порат тн ты ут хот-виӈкве врмияныл. Урок оигпан юи-плт ювле масуӈкве ри. Нврамыт маска тл тах ханищтахтгыт.

 

Ань св мхум китыглахтгыт, школан ялантан мгсыл лккар палт справка-нпакыт виӈкве ри ман ти. Ты урыл кӯщай н лвыс, школан ялантан мгсыл справкат виӈкве тнанылн ат ри. Ань школат рӯпитан хтпат тнки пӯльницаныл ты нпакыт ввгыт. Та нврамытн  ты нпак виӈкве ри, хотьют коронавирус-гмыл мталам  хтпа пхыт лсыт. Тн свсыр анализыт винэ юи-плт ущ школат ханищтахтуӈкве туп тах тртавет.

 

Сӯкыр тпос выл хталт мн округувт 870 нврамыт ханищтан колыт рӯпитаӈкве тах вылтахтгыт. Тот 490 стыра нврамыт ханищтахтуӈкве патгыт. выл классын ты тл 27 стыра гирищ ос пыгрищит ёхтгыт.     

 

Людмила Теткина

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Втр, 08/25/2020 - 09:53

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