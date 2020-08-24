Военнослужащие и сотрудники Росгвардии из Югры почтили память участников Курской битвы

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Памятные мероприятия с участием росгвардейцев состоялись в разных районах Ханты-Мансийского автономного округа.
В Сургуте сотрудники вневедомственной охраны посетили место захоронения участника Курской битвы, сражения за Воронеж, освободителя Украины и Чехословакии Маришкина Николая Ивановича. Механик-водитель танка Т-34 сержант Маришкин после окончания войны приехал в Сургут, где проработал девять лет в должности стрелка вневедомственной охраны.
В Нижневартовске сотрудники Росгвардии также почтили память ветерана Великой Отечественной войны Вологодского Степана Дмитриевича, участника битвы под Москвой, Сталинградской и Курской битв. Степан Дмитриевич всю войну прошел в танковой разведке, за время войны девять раз горел в танке, неоднократно был ранен.
В Ханты-Мансийске заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Владимир Сгибнев почтил память своего дедушки – кавалера ордена Красной Звезды лейтенанта Сгибнева Михаила Ефимовича. Будущий офицер проходил службу в составе 188-го Аргунского стрелкового полка 106-й Забайкальско-Днепровской стрелковой дивизии в должности командира огневого взвода батареи 120-мм минометов. Принял участие в Курской битве, освобождении Белоруссии, Украины, Чехословакии, Югославии, Австрии, воевал в Германии
В Югорске сотрудники Росгвардии приняли участие в облагораживании места захоронения сержанта Головкина Михаила Николаевича. В 1943 году сержант Головкин принимал участие в сражении под Прохоровкой, воевал в составе 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов, освобождал от немецких захватчиков Белоруссию и Польшу, закончил войну в Восточной Пруссии. До 1947 года продолжал служить в Польше водителем коменданта города Познань.
Во всех городах Югры сотрудники Росгвардии почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к могилам героев.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре
Екатерина Панфилова