Итоги комплексной экспедиции «Регули 2020»

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Экспедиция начала формироваться ещё в прошлом году, сразу после окончания предыдущей экспедиции «Памяти Антала Регули». Как известно, Антал Регули – венгерский учёный, который приезжал в 1843-1845 годах на территорию проживания ханты и манси с целью доказать их языковое родство с венграми. На Урале существует Вершина Антала Регули, названная так в память об известном учёном. В прошлом году в составе экспедиции, кроме представителей Музея Природы и Человека, участвовали и эстонские исследователи.
Руководитель мероприятия – заведующая отделом музейных проектов Музея Природы и Человека, руководитель Центра социальных инноваций в сфере культуры Югры «Умный музей» Лариса Поршунова. Одним из добровольцев была Валентина Конева, которая и поделились с нами информацией:
– В этом году планировалось провести экспедицию с участием представителей Эстонии и Венгрии, но ситуация с коронавирусом изменила планы. 2019-2020 годы – это годы академической памяти Антала Регули, поэтому экспедицию необходимо было совершить в этом году. Основная цель – подняться на вершину имени Антала Регули на высоту 1711 метров, которая зафиксирована во всех справочниках.
Данный проект получил финансирование из Благотворительного фонда Владимира Потанина, а также получил поддержку в виде гранта губернатора Югры. К данной экспедиции могли привлекаться волонтёры, участие которых оплачивалось.
Маршрут из Ханты-Мансийска до Берёзово проходил на речном транспорте, из Берёзово в Саранпауль на вертолёте. Нашим неизменным проводником в горы является Иван Николаевич Вокуев, к нам присоединились ещё пять волонтёров. На вездеходе мы добрались до базы Парнук, ранее здесь находилась деревня геологов, а в последние 20 лет базой занимался Иван Николаевич Вокуев. На базе имеется гостевой дом, баня, летняя кухня. Наш коллектив, кроме проводника, оказался сугубо женским. И мы своими руками навели там порядок, за что нас отблагодарили. В частности, на базе находился журнал, в котором туристы в течение 20 лет записывали свои истории, свои маршруты и свой состав. Хотя они даже не знали самого хозяина этой базы. Этот журнал был подарен нашему музею.
Я тоже был на Урале, в тех самых местах, любовался этими прекрасными видами, и хотя было тяжело идти с большим рюкзаком, но эти виды стоили того.
Выставка, посвящённая экспедиции «Регули 2020» откроется в Музее Природы и Человека, будет интересно посмотреть на фотографий и видео экспедиции, а также на коллекцию различных камней.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Тӑм экспедиция тәняӆ оӆ вєрты питса, хән «Памяти Антала Регули» вєр етшӑс. Антал Регули – щит венгерской учёной ӆўв хӑнты, маньщи вәӆты мўва 1843-1845-мит оӆӑтн рәт мир кӑншман юхтыӆӑс. Кев хуща «Антал Регули рєп» вәл, щит 1990-мит оӆн тӑм ученой пӑта нємӑтса. Тәняӆ оӆ «Природы и Человека» музей нємуп тӑхийн рәпитты ёх па Эстония мўв эвӑӆт учёный хуятӑт ӊхсӑт.
Тӑм вєр «Музей Природы и Человека» тӑхийн рәпитты нє Лариса Поршунова тәты оӆӊитӑс, ӆўвеӆӑ Валентина Конева нётӑс. Ӆын кев мўва нхум вєр оӆӑӊӑн путӑртсӑӊӑн. Тӑм оӆ нумӑс тӑйсӑт хәскєм хӑннєхә щи Кев мўва мӑнты па Эстония па Венгрия ёх вохты. Тәп вәӆупсы щиты мӑнӑс па мув ёх вохты ӑн рӑхӆ.
– 2019-2020-мит оӆӑтн мўӊ нумӑс тӑйӆўв Антала Регули оӆаӊӑн вєрӑт ӆэщӑтты. Щи пӑта экспедиция тӑм оӆ вєрты мосӑс, ӆавӑӆты пищев ӑнтәм вәс, – путӑртӑс Лариса Сергеевна. – Мўн Антала Регули нємпи рєпа нух хәӊхсўв, щит – 1711 метра.
Тӑм вєр пӑта Потанин нємпи фонд нётупсы вєрӑс па Югра мўв губернатор грант вўх ёша павӑтсӑт. Тыв аршак хуят вўты рӑхӑс, ӆыв мӑнты пӑнтеӆ сухуптӑсы.
Ёмвош эвӑӆт Сўмӑтвош вәнта юхан хўват мӑнсӑт, Сўмӑтвош эвӑӆт Саранпауля тухӆаӊ хопн тәсыйт. Кӑшаӊ оӆ рєпа мӑнты ӛш Иван Николаевич Вокуев ванӆтӑӆ. Ӆўв киньщеӆа вет нётты ёх вәс.
– Вездехотн мўӊ Парнук кәрта мӑнсўв. Сыри тӑта геологӑт кәрт вәс, кәща кана тӑм кәртӑн Иван Николаевичӑн тӑйӆа. Тӑта мойӊ хот, певӑӆ хот, пўт кавӑртты хот вәӆ. Мўӊ Иван Николаевич ӑн ӆўӊӑтман, хуӆыева имет вәсўв. Мўӊ иса хотӑт миева ӆєщӑтсӑӆўв, щи пӑта мойӆупсы ёша павӑтсўв. Тӑта 20 оӆ мӑр нєпек вәс, хута туристӑт хӑншыйӆсӑт, мӑта мўв эвӑӆт юхӑтсӑт, муй тӑхия мӑнӆӑт, па нємӆаӆ хӑншман вәӆӆӑт. Щикўш ӑн вәсєӆ хуйтӑт пӑта хӑӊшӆӑт. Щи нєпек мўӊ музеева мойӆӑсы, – Лариса Сергеевна путӑртӑс.
Ма па вәсум щи кєв рєпн, щи хурамӑӊ рєпӑт, кєвӑт вантсўм, щикўш вән нып хир пиӆа ӆавӑрт кўрн шәшты. Тӑм хурамӑт әмӑщ вәс вӑнтты.
Тӑм экспедиция «Регули 2020» вєрум хўрат па видео «Музей Природы и Человека» тӑхийн ванӆтӑӆыйт.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры