V окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа». Приём заявок продолжается

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Дорогие друзья! Благодарим всех, кто уже принял участие в V Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа». Сегодня на рассмотрение жюри поступило более 200 творческих работ из 11 муниципальных образований автономного округа – Югры.
Заявочная кампания продолжается.
Успевайте принять участие в номинациях конкурса:
«Золотые перышки» – литературное творчество: стихи или проза;
«ЭтноФото» – фотография в формате онлайн;
«Легенды о лесном народе» – изобразительное искусство: живопись и графика;
«Остров ремесел» – декоративно-прикладное творчество и народные ремесла.
Возраст участников: от 6 до 25 лет.
Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются
до 15 сентября 2020 года включительно.
Адрес: 628950, г.Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 30,
тел.: +7(3467)362-552 доб.110,
E-mail: torum_maa@mail.ru с пометкой «Конкурс»
Подробная информация в Положении о V Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа».