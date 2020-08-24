V окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа». Приём заявок продолжается

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V окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа». Приём заявок продолжается

Дорогие друзья! Благодарим всех, кто уже принял участие в V Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа». Сегодня на рассмотрение жюри  поступило более 200 творческих работ из 11 муниципальных образований автономного округа – Югры.

Заявочная кампания продолжается.

Успевайте  принять участие в  номинациях конкурса:

«Золотые перышки» – литературное  творчество: стихи или проза;

«ЭтноФото» – фотография в формате онлайн;

«Легенды о лесном народе» – изобразительное искусство: живопись и графика;

«Остров ремесел» – декоративно-прикладное творчество и народные ремесла.

 

Возраст участников: от 6 до 25 лет.

 

Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются
до 15 сентября 2020 года включительно.
Адрес: 628950, г.Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 30,
тел.: +7(3467)362-552 доб.110,

E-mail: torum_maa@mail.ru с пометкой «Конкурс»

 

Подробная информация в Положении о  V Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа».

Ср, 08/26/2020 - 15:05

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