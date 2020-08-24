МФЦ Югры принимают заявления от многодетных родителей на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно

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МФЦ Югры принимают заявления от многодетных родителей на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

За период с 1 июня 2020 года по 1 октября 2020 года югорские многодетные семьи при проезде к месту отдыха и обратно без приобретения путевки могут получить компенсацию расходов.

 

Компенсация расходов осуществляется единовременно родителю детей из многодетной семьи по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха и обратно, но не более 10 000 рублей на семью.

 

Одному из родителей необходимо подать заявление и предоставить непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг до 1 октября 2020 года:

 

а) копии документа, удостоверяющего личность одного из родителей и содержащего указание на гражданство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 

б) оригиналы проездных документов ребенка (детей).

 

Решение о возможности компенсировать многодетным семьям расходы на проезд детей к месту отдыха и обратно без приобретения путевок принято Правительством автономного округа 24 июля в целях социальной поддержки многодетных семей в период пандемии COVID-19 (постановление Правительства автономного округа от 24 июля 2020 года № 310-п).

 

Напомним, в период повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции МФЦ Югры работает  с соблюдением масочного режима и исключительно по предварительной записи. Для этого необходимо зайти на единый портал  МФЦ Югры в раздел «Запись на прием» https://mfc.admhmao.ru/reception/

Если возможность записи отсутствует, рекомендуется повторить попытку в утреннее время. Кроме того в случае отмены
заявителями своего посещения Многофункционального центра в электронной очереди автоматически появляется возможность записи в течение дня.

 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 08/26/2020 - 15:42

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