МФЦ Югры принимают заявления от многодетных родителей на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно

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За период с 1 июня 2020 года по 1 октября 2020 года югорские многодетные семьи при проезде к месту отдыха и обратно без приобретения путевки могут получить компенсацию расходов.
Компенсация расходов осуществляется единовременно родителю детей из многодетной семьи по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха и обратно, но не более 10 000 рублей на семью.
Одному из родителей необходимо подать заявление и предоставить непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг до 1 октября 2020 года:
а) копии документа, удостоверяющего личность одного из родителей и содержащего указание на гражданство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) оригиналы проездных документов ребенка (детей).
Решение о возможности компенсировать многодетным семьям расходы на проезд детей к месту отдыха и обратно без приобретения путевок принято Правительством автономного округа 24 июля в целях социальной поддержки многодетных семей в период пандемии COVID-19 (постановление Правительства автономного округа от 24 июля 2020 года № 310-п).
Напомним, в период повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции МФЦ Югры работает с соблюдением масочного режима и исключительно по предварительной записи. Для этого необходимо зайти на единый портал МФЦ Югры в раздел «Запись на прием» https://mfc.admhmao.ru/reception/
Если возможность записи отсутствует, рекомендуется повторить попытку в утреннее время. Кроме того в случае отмены
заявителями своего посещения Многофункционального центра в электронной очереди автоматически появляется возможность записи в течение дня.
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»