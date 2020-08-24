В Югре будут использованы дополнительные формы голосования

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов, которое состоялось в формате видеоконференцсвязи.
Глава региона напомнила, что выборы в автономном округе пройдут в единый день голосования, 13 сентября, в 10 муниципалитетах. «Кампания открытая, конкурентная, – сказала Наталья Комарова. – В среднем на один депутатский мандат претендуют четыре кандидата. Выборный процесс организован в соответствии с утвержденным планом. Приоритетная задача – обеспечение общественной безопасности, законности, защита жизни, здоровья граждан».
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в автономном округе, в пяти муниципалитетах – Белоярском, Кондинском, Сургутском районах, Когалыме и Нефтеюганске – принято решение о применении двух дополнительных форм досрочного голосования 11 и 12 сентября – в помещениях участковых избирательных комиссий и на дому. Мегион и Радужный 11 и 12 сентября будут применять одну дополнительную форму досрочного голосования – на дому. Это позволит избежать скопления людей в помещениях для голосования, соблюсти санитарно-эпидемиологические требования.
Губернатор обратила внимание, что помещения 7 участковых избирательных комиссий, где будет проходить досрочное голосование 11 и 12 сентября, размещены в зданиях 5 школ и 1 колледжа.
«Целесообразно развести потоки школьников, студентов и избирателей», – поручила Наталья Комарова. Участники заседания отметили, что в учреждениях Когалыма, Нефтеюганска и Белоярского района, где состоится голосование, 11 и 12 сентября занятия будут проходить в онлайн-формате.
Напомним, в сентябре в Югре планируется избрать 5 глав поселений, в том числе глав городского поселения Советский, сельских поселений Лямина Сургутского района, Малый Атлым Октябрьского района, Мулымья Кондинского района, Сорум Белоярского района, а также 88 депутатов.
Участие в муниципальных выборах смогут принять более 130 тысяч избирателей. Для проведения муниципальных выборов будут задействованы 98 участковых избирательных комиссий, в которых состоят более 900 членов комиссий. Регистрация кандидатов завершилась 7 августа. Всего было выдвинуто 365 кандидатов.
Председатель избирательной комиссии автономного округа Денис Корнеев проинформировал участников заседания, что возобновлена подготовка к проведению выборов главы сельского поселения Сытомино Сургутского района – голосование в апреле было отложено в связи с эпидемиологической обстановкой.