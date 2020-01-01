Госпрограмму «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» планируют дополнить новыми мероприятиями

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26 августа в онлайн-режиме состоялось заседание Общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Югры. Участники совещания обсудили ход реализации госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Предваряя разговор, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что в начале декабря планируется проведение Международной онлайн-встречи дипломатического корпуса общественных организаций, деятелей культуры и науки финно-угорских стран, представителей коренных народов Севера, которая будет посвящена развитию гуманитарного партнёрства. Глава региона пригласила общественные объединения коренных народов Югры, учёных, общественных деятелей включиться в подготовку актуальной повестке встречи для выработки предложений, которые будут востребованы мировым сообществом.
Представитель общественного совета при департаменте внутренней политики Югры, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова рассказала о ходе реализации государственной программы в 2020 году. По её словам, на текущий год по госпрограмме было запланировано 18 мероприятий, из них на сегодняшний день 4 реализовано. До конца 2020 году планируется проведение ещё 8 мероприятий. С учётом ограничительных мер, были отменены Международные соревнования по гребле на обласах на Кубок губернатора Югры, выставка-ярмарка «Сокровища Севера», а также традиционный обрядовый праздник приуральских ханты «Праздник середины лета». Четыре мероприятия были заменены на одно нового формата – это онлайн-встреча, приуроченная к 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа.
Людмила Александровна рассказала, что представители общественной организации продолжают активно участвовать в совершенствовании мероприятий государственной программы. Так, на основании предложений региональных отделений общественной организации, Центра гребли на обласах и охотничьему биатлону был подготовлен и проходит согласование проект по дополнению документа новым мероприятием – проведением охотничьего биатлона. По инициативе Уполномоченного по правам человека в Югре подготовлено ещё одно мероприятие – это информационное обеспечение мероприятий, направленных на защиту прав коренных малочисленных народов Севера. Также на основании предложений готовиться проект о внесении изменений в госпрограмму. Согласно документу, планируется увеличить размер субсидий на приобретение материально-технические средств, упростить условия для предоставления субсидий на приобретение северных оленей, предоставлению компенсаций расходов на оплату обучения на право управления самоходными машинами и маломерными судами. Кроме этого, планируется пересмотреть систему субсидирования на обустройства земельных участков, территорий традиционного природопользования. По словам Людмилы Алфёровой, данные изменения требуют окончательной совместной проработки, для последующего утверждения.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры