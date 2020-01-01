Викторина «По страницам семинаров, по тропинкам на холме…» стартует 31 августа

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Время неизбежно стирает границы, буквально съедает события и лица, но всегда что-то остается, что через годы и столетия повествует о них, давая возможность детям и внукам воочию увидеть и узнать, как и чем жили их родные, где-то там, в другой эпохе, в другом, непонятном иногда, времени.
Путешествуя по тропинкам экспозиции под открытым небом музея «Торум Маа», мы видим это что-то – предметы и объекты, которые своими руками сделали люди, отдавая каждый раз частичку себя, запечатлев в них определенный момент времени.
Возведенные на главной экспозиции музея «Торум Маа» объекты – результат ежегодных семинаров, когда собираются мастера из разных территорий округа, чтобы дополнить мир традиционной культуры новым знанием. Дни семинара – это радость общения и созидания, это яркие краски национальных костюмов, это погружение в прошлое… Главная задача музея сохранить и передать эти моменты.
Предлагаем и вам окунуться в этот процесс, приняв участие в онлайн-викторине «По страницам семинаров, по тропинке на горе…».
В викторине всего 5 вопросов. Каждый день на официальном сайте музея и его страницах в социальных сетях: vk.com/torummaa, ok.ru/muzey.torummaaбудет выставляться новый вопрос.
Ваша задача проста, как никогда:
- Посмотреть видео-вопрос на удобной для вас странице музея.
- Угадать, что за объект зафиксирован на нем, во время какого семинара в каком году он появился в экспозиции музея и кто его автор.
- Направить ответ в комментариях к вопросу на выбранной странице.
- Не забыть отставить контакты для обратной связи.
Победитель викторины – тот, кто первым правильно ответил на все или большинство вопросов. Внимательно смотрите видео – там вас ждут подсказки.
Сроки: 31 августа – 5 сентября. Подведение итогов – 8 сентября 2020 года.
Приз один – Традиционный музыкальный инструмент «Тумран».
Его звуки унесут вас в мир, где нет слов, где огонь говорит с дождем, а стада, проносясь мимо, поют своим топотом мелодичнее журчания весенних ручейков. Так что стоит постараться, принять участие, выиграть и при необходимости научиться чему-то новому – например, играть на тумране.
Желаем всем удачи!