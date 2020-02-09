Первый «Урок этнографии» – уже в Сети

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1 сентября, во Всемирный день знаний, филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» запустил новый просветительский онлайн-проект «Уроки этнографии в Сети» vk.com/finnougoriaru. Это цикл видеоуроков об истории, культуре и традициям финно-угорских и самодийских народов.
Первый видеосюжет «Знакомьтесь: народы уральской языковой семьи», опубликованный сегодня на страницах Центра во ВКонтакте, на Youtube-канале и портале «ФИННОУГРОвидение», посвящён происхождению и расселению народов. Вторая часть видеоурока выйдет в середине сентября и раскроет родственные связи финно-угорских и самодийских народов.
В основе видеосюжетов – методические материалы просветительских занятий «Уроки этнографии», разработанные сотрудниками Финно-угорского культурного центра Российской Федерации. Каждый сюжет представляет небольшую интерактивную лекцию (хронометраж – 5-8 минут) с фотоиллюстрациями и видеорядом. В конце занятия, как и на обычном уроке, даётся домашнее задание. Видеоуроки ведут анимированный профессор Уральский и студентка Лиза.
«В наши дни как никогда обретают актуальность онлайн-уроки, видеоэкскурсии и презентации. Поэтому в дни режима ограничений и перехода учащихся на дистанционное обучение у нас зародилась идея нового долгосрочного проекта «Просветительский онлайн-абонемент». Это цикл виртуальных выставочных, образовательных, музыкальных этнокультурных проектов», – рассказывает руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова.
Так, в преддверии Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов и Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» на страницах Центра в соцсетях регулярно выходят видеосюжеты творческих выступлений фестивальных проектов прошлых сезонов, демонстрируются этнографические фильмы Финно-угорского центра России.
Ещё одна линия проекта связана с выставочной деятельностью. В фондах Центра за более чем 10 лет сформировалось немало выставок, которые демонстрируются в зале учреждения и на площадках партнёров в регионах России и за рубежом. Одновременно коллеги из разных уголков страны отправляют для демонстрации свои экспозиционные проекты.
«Чтобы эти галереи были доступны гораздо большей зрительской аудитории, мы создаём интерактивные экскурсии или открытия выставок. А для учащейся молодёжи – школьников и студентов – мы разрабатываем видеоуроки. Все эти и другие интернет-проекты и составляют "Просветительский онлайн-абонемент" – абонемент, который доступен абсолютно каждому», – подчёркивает Татьяна Барахова.
Все видеоматериалы размещаются на информационных ресурсах Финно-угорского культурного центра Российской Федерации: видеопортале finnougoria.tv, страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, Youtube-канале www.youtube.com/watch?v=nWnYxYVQph8.
Информационный центр "Финноугория", Анна Баженова