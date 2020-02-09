Определены победители журналистского конкурса «Мыслящие люди»

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Определены победители журналистского конкурса «Мыслящие люди»
на фото Виктория Рядькина и Галина Кондинана фото Виктория Рядькина и Галина Кондина
на фото Виктория Рядькина и Галина Кондина

Окружной творческий  конкурс на языках коренных малочисленных народов Севера «Мыслящие люди» проводился с 1 августа 2019 года по 1 апреля 2020 года. И проходил по шести номинациям: «Год языков коренных народов», «Хранители традиций», «Югра многоликая», «Десятилетие детства», «Северный колорит в объективе» и «Юный корреспондент».

 

Организатором конкурса является Департамент общественных и внешних связей Югры. Основная его цель – популяризация хантыйского, мансийского и ненецкого языков в средствах массовой информации.

На окружной конкурс было прислано 90 работ. Творческие работы оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли сотрудники Департамента общественных и внешних связей, Департамента образования и молодёжной политики, Департамента культуры Югры, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, учителя родных языков и педагоги образовательного центра «Лылынг союм» («Живой ручеек»).

 

В номинации «Год языков коренных народов» победу одержала редактор окружной газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова. Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова победила сразу в двух номинациях: «Югра многоликая» и «Хранители традиций». В номинации «Десятилетие детства» лучшими призналы работу редактора газеты «Ханты ясанг» Людмилы Гурьевой. Журналист газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина стала победителем в номинации «Северный колорит в объективе».

 

В номинации «Юный корреспондент» лучшей признали работу ученицы Хулимсунтской средней общеобразовательной школы Виктории Рядькиной.

 

 

За победу в творческом конкурсе всем победителям были вручены дипломы и ценные подарки, в том числе и юным конкурсантам. Так, дипломы и ценные подарки получили Игорь Тасманов из села Няксимволя Берёзовского района, Аня Падерина из села Берёзово, Марианна Тимиргалеева и Надежда Клещенок их деревни Ванзевата Белоярского района.

 

 

Из-за режима повышенной готовности, ограничительных мер и отмены всех массовых мероприятий награждение победителей в этом году состоялось заочно.

 

Людмила Теткина

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Определены победители журналистского конкурса «Мыслящие люди»
на фото Виктория Рядькина и Галина Кондинана фото Виктория Рядькина и Галина Кондина
на фото Виктория Рядькина и Галина Кондина
«Мыслящие люди» нампа касылт нх-патум хтпат янытлыянув
на фото Виктория Рядькина и Галина Кондинана фото Виктория Рядькина и Галина Кондина
на фото Виктория Рядькина и Галина Кондина

Мньщи, ханты лтӈыл лххал хаснэ мхум мгсыл «Мыслящие люди» нампа касыл ксыӈ тл округувт врыглаве. Газетат ос телевиденият рӯпитан хтпат тнки щнь лтӈыл хансум потраныл ос пслум кинаныл ты касылн ктыглгыт. Ты тл хт номинацият щирыл  90 рӯпата ёхтысыт.

 

 

 

 

Свсыр департаментыт рӯпитан мхум, с-угорский институтыт, «Лылыӈ союм» ханищтахтын колт, нврамыт щнь лтӈыл ханищтан нт ос учёныит жюри-хтпаг лсыт. Тн ты потрыт ловиньтасыт, кинаныл суссыт ос нх-патум хтпат приясыт.  

 

 «Лӯим срипос» мньщи газетат рӯпитан н Тамара Мерова «Год языков коренных народов» нампа номинацият выл места вис. Ханты газетат рӯпитан н Ирина Самсонова кит номинациягт «Югра многоликая» ос «Хранители традиций» нх-патыс. «Ханты ясаӈ» газетат рӯпитан н Людмила Гурьева «Десятилетие детства» нампа номинацият приявес. «Северный колорит в объективе» номинацият выл места «Лӯим срипос» газетат рӯпитан мньщи н Людмила Теткина вис.

 

 

Ты касылт нврамыт мгсыл «Юный корреспондент» номинация лы. Мн «Лӯим срипос» ос «Ханты ясаӈ» газетагн нврамыт хансым потрыт с тув ктсанув.  Жюри-хтпат тн потраныл ёмащакв ловиньтасаныл ос нх-патум нврам приясыт. выл места Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт лнэ мньщи ги Виктория Рядькина майвес. Тав диплом-нпакыл ос тыныӈ мӯйлупсал планшетыл мӯйлуптавес. 

 

 

Мт нврамыт Игорь Тасманов, Аня Падерина ос Марианна Тимиргалеева, Надежда Клещенок диплом-нпакыл ос супохсал майвсыт.

 

Ты тл нх-патум хтпат янытлаӈкве ӯсн акван ат атыглавсыт, диплом-нпакыл ос мӯйлупсал нас ктвсыт.   

 

Людмила Теткина

Ср, 09/02/2020 - 10:53

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