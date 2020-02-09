Определены победители журналистского конкурса «Мыслящие люди»

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Окружной творческий конкурс на языках коренных малочисленных народов Севера «Мыслящие люди» проводился с 1 августа 2019 года по 1 апреля 2020 года. И проходил по шести номинациям: «Год языков коренных народов», «Хранители традиций», «Югра многоликая», «Десятилетие детства», «Северный колорит в объективе» и «Юный корреспондент».
Организатором конкурса является Департамент общественных и внешних связей Югры. Основная его цель – популяризация хантыйского, мансийского и ненецкого языков в средствах массовой информации.
На окружной конкурс было прислано 90 работ. Творческие работы оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли сотрудники Департамента общественных и внешних связей, Департамента образования и молодёжной политики, Департамента культуры Югры, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, учителя родных языков и педагоги образовательного центра «Лылынг союм» («Живой ручеек»).
В номинации «Год языков коренных народов» победу одержала редактор окружной газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова. Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова победила сразу в двух номинациях: «Югра многоликая» и «Хранители традиций». В номинации «Десятилетие детства» лучшими призналы работу редактора газеты «Ханты ясанг» Людмилы Гурьевой. Журналист газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина стала победителем в номинации «Северный колорит в объективе».
В номинации «Юный корреспондент» лучшей признали работу ученицы Хулимсунтской средней общеобразовательной школы Виктории Рядькиной.
За победу в творческом конкурсе всем победителям были вручены дипломы и ценные подарки, в том числе и юным конкурсантам. Так, дипломы и ценные подарки получили Игорь Тасманов из села Няксимволя Берёзовского района, Аня Падерина из села Берёзово, Марианна Тимиргалеева и Надежда Клещенок их деревни Ванзевата Белоярского района.
Из-за режима повышенной готовности, ограничительных мер и отмены всех массовых мероприятий награждение победителей в этом году состоялось заочно.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Мньщи, ханты лтӈыл лххал хаснэ мхум мгсыл «Мыслящие люди» нампа касыл ксыӈ тл округувт врыглаве. Газетат ос телевиденият рӯпитан хтпат тнки щнь лтӈыл хансум потраныл ос пслум кинаныл ты касылн ктыглгыт. Ты тл хт номинацият щирыл 90 рӯпата ёхтысыт.
Свсыр департаментыт рӯпитан мхум, с-угорский институтыт, «Лылыӈ союм» ханищтахтын колт, нврамыт щнь лтӈыл ханищтан нт ос учёныит жюри-хтпаг лсыт. Тн ты потрыт ловиньтасыт, кинаныл суссыт ос нх-патум хтпат приясыт.
«Лӯим срипос» мньщи газетат рӯпитан н Тамара Мерова «Год языков коренных народов» нампа номинацият выл места вис. Ханты газетат рӯпитан н Ирина Самсонова кит номинациягт «Югра многоликая» ос «Хранители традиций» нх-патыс. «Ханты ясаӈ» газетат рӯпитан н Людмила Гурьева «Десятилетие детства» нампа номинацият приявес. «Северный колорит в объективе» номинацият выл места «Лӯим срипос» газетат рӯпитан мньщи н Людмила Теткина вис.
Ты касылт нврамыт мгсыл «Юный корреспондент» номинация лы. Мн «Лӯим срипос» ос «Ханты ясаӈ» газетагн нврамыт хансым потрыт с тув ктсанув. Жюри-хтпат тн потраныл ёмащакв ловиньтасаныл ос нх-патум нврам приясыт. выл места Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт лнэ мньщи ги Виктория Рядькина майвес. Тав диплом-нпакыл ос тыныӈ мӯйлупсал планшетыл мӯйлуптавес.
Мт нврамыт Игорь Тасманов, Аня Падерина ос Марианна Тимиргалеева, Надежда Клещенок диплом-нпакыл ос супохсал майвсыт.
Ты тл нх-патум хтпат янытлаӈкве ӯсн акван ат атыглавсыт, диплом-нпакыл ос мӯйлупсал нас ктвсыт.
Людмила Теткина