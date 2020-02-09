Югра присоединится к празднованию 75-летия Победы во Второй Мировой войне

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В рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны школы автономного округа присоединятся к всероссийскому образовательному проекту «Уроки Второй мировой». Мероприятия пройдут 2-3 сентября.
Проект нацелен на привлечение внимания учащихся к важным историческим датам, роли Красной Армии в окончании Второй мировой войны.
Также юные югорчане примут участие во всероссийском историческом квесте «Дальневосточная Победа». Он познакомит участников с основными фактами и событиями боевых действий против японских милитаристов на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года.
В дистанционном формате школьникам покажут фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова и документальную ленту Сергея Майорова, в которой прозвучат военные стихи в исполнении современных популярных артистов. Кинопоказ пройдет в рамках международного проекта «Великое кино великой страны».
С применением современных технологий 3 сентября состоится выставка дополненной реальности, на которой можно будет посмотреть образцы военной техники и вооружений времен Второй мировой войны. Посетители смогут установить мобильное приложение и рассмотреть трехмерные объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание. Посетители выставки получат возможность посредством этого приложения рассмотреть модели через камеры смартфонов. Приложение обеспечит реалистичную анимацию и звуковые эффекты, максимально точный и полный аналог реальной выставки.
В ходе проведения всероссийской акции «Цветы памяти» югорчане возложат к памятным местам боевой славы цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы.
3 сентября школьники напишут «Диктант Победы». Акция направлена на привлечение внимания юных россиян к изучению истории Второй мировой войны, повышение исторической грамотности среди молодежи.
В ходе детского фестиваля моделей военной техники школьники представят свои поделки самолетов, танков, кораблей времён Второй мировой войны. Отметим, на официальном сайте «Года памяти и славы» будут размещены схемы сборки легендарной военной техники, чтобы все желающие могли присоединиться к акции.
Вечером 3 сентября в городах Югры будет организована подсветка памятников и знаковых зданий в цвета муаровой ленты медали «За Победу над Японией»: красный – белый – желтый». К акции присоединится Ханты-Мансийск, Сургут, Югорск, Советский и Кондинский районы.
Югорчане также присоединятся к федеральной акции «Пазл Победы», где участники разместят фотографии и видеоматериалы в социальных сетях с хэштегами #ДВПОБЕДА, #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА, #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ. Они будут собраны в единую картину дня, отобразив, таким образом, вклад каждого в общую Победу.