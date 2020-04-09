Начинается 13 международный фотоконкурс природных священных мест

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Начинается 13 международный фотоконкурс природных священных мест

Начинается международный фотоконкурс, на который ожидаются фотографии священных лесов, и других природных священных мест.

Цель фотоконкурса заключается в том, чтобы осознать ценности культурного и природного наследия древних священных мест, запечатлеть их состояние на текущий момент и вызвать у людей желание посещать и сохранять эти места.

Темой проводимого в 13 раз фотоконкурса являются природные (не 
построенные-созданные) священные места: рощи, священные горы, деревья, 
камни, водоемы и прочие природные места, куда уже в прежние времена 
приходили молиться, исцеляться, приносить дары, проводить советы, гадать 
и выполнять другие обряды. Для участия в конкурсе ждем фотографии, 
сделанные во всем мире, но особое внимание уделяется священным местам 
уральских народов.

Главная премия составляет 1000 евро, премия уральских народов – 300 евро 
и премия для фотографов в возрасте до 16 лет – 200 евро. Кроме этого, 
будут вручены специальные премии по следующим темам: роща, священное 
дерево, камень, водоем, дары, боль жертвенных рощ, наследие, острова и 
пр.

Фотографии можно загружать на веб-страницу фотоконкурса до 15.10.2020. 
Веб-страницa фотоконкурса: https://www.hiis.ee/kuva/ru/2020

В качестве нововведения участники смогут в этом году в качестве 
движущегося изображения представлять видео длительностью от 5 до 90 
секунд.

Организатором фотоконкурса «Священные природные места» является ЦУ 
«Hiite Maja» в сотрудничестве с обществом последователей древней 
природной веры Эстонии «Maavalla koda» и финским объединением 
«Taivaannaula».

По оценке Международного союза охраны природы (IUCN), священные 
природные места являются древнейшими заповедниками всего человечества. 
Священные природные места существуют у многих древних народов, и они 
являются общим наследием человечества. В решении Всемирного конгресса 
финно-угорских народов 2012 года сказано, что священные природные места 
представляют собой духовные центры коренных народов и помогают сохранять 
их идентитет.

В Эстонии известно о почти 800 занимающих значительную территорию страны 
священных рощах, нескольких тысячах священных камней, деревьях, 
водоемах, а также сотнях крестных деревьях. Большинство священных мест в 
Эстонии, находится под угрозой исчезновения из-за хозяйственной 
деятельности и утрате информации о них. Наиболее известными священными 
местами в Эстонии являются река Пюхайыги Выханду, озеро Пюхаъярв в 
Отепя, дуб Тамме-Лаури, синие ключи Саула Синиалликад, клиф Панга, 
священное озеро Каали, дубовая роща Лехмья и пр.

Дополнительная информация:

Веб-страница фотоконкурса: https://www.hiis.ee/kuva/ru/2020

Священные природные места. Пособие для руководителей охраняемых 
природных территорий
http://sacrednaturalsites.org/wp-content/uploads/2011/10/PAG-016-Ru.pdf

Плакат фотоконкурса: https://hiis.ee/images//2020/plakat_2020_vene.jpg

С уважением, Ахтo Каазик
тел +372 56686892
kuva@hiis.ee

Пт, 09/04/2020 - 17:00

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