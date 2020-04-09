Открыт веб–сайт «Пробуждение медведя»

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Медвежья обрядовость относится к большому числу традиционных практик, посредством которых коренные народы в Евразии и Северной Америке поддерживали гармоничные отношения с медведями, с которыми они разделяют мир. Среди многих народов, например, считается, что Медведь отдает себя мужчинам-охотникам. За этой смертью следует сложный обряд «отправления домой», во время которой медведя чествуют гостем в доме, его один или несколько дней развлекают песнями, танцами, сценками перед тем, как его отправляют домой на небо.
Веб–сайт, посвященный медвежьей обрядности и подготовленный на грант NSF, вышел в свет. Это была значимая работа для всех участников. Например, каждое из получасовых видео фрагментов на региональных страницах представляет результат редактирования почти 17-часовых оригинальных видео материалов под руководством индигенных экспертов.
Этот веб–сайт и исследование, частично представленное в материалах, содержащихся на сайте, финансируется грантом, полученным Государственным Университетом штата Нью-Мексико от Национального научного фонда, наградной номер 1724508, офис полярных программ, под названием «Антропологическое и лингвистическое исследование арктических обрядовых традиций», руководитель проекта профессор, доктор философских наук Эндрю Уигет. Группа участников проекта NSF включает Ольгу Балалаеву, Марту Чепреги, Светлану Попову, Татьяну Молданову, Тимофея Молданова, Аграфену Сопочину и Елену Сурломкину.
Мы предлагаем, чтобы вы посмотрели на странице, https://eloka-arctic.org/bears?language=ru
Мы думаем, что этот веб–сайт предоставляет широкой публике и специалистам в данной области собранные вместе материалы оригинальных исследований и контекст, для лучшего их понимания. У этого веб–сайта есть несколько отличительных особенностей:
- Этот веб–сайт является публичным лицом проекта исследований по медвежьей обрядности.
- Он представляет дискуссионную часть, посвященную концепциям и вопросам, существенным для понимания медвежьей обрядности, таким как «нечеловеческие личности» и «культурные ключевые виды».
- Он был сделан с участием экспертов, представителей коренных народов.
- Он был организован географически, начиная с медвежьей церемонии Западной Сибири у народов ханты и манси, но по мере развития будет включать традиции других евразийских и североамериканских коренных народов.
- Он полностью двуязычен, включая подписи под визуальными элементами, так что они доступны для народов циркумполярного мира и в Северной Америке, где общим языком является английский, и в Северной Евразии, где общим языком, в основном, служит русский язык.
- Отдельные мультимедийные страницы представляют обширную аудио и видео документацию медвежьей обрядности, фотографии и обсуждение истории и образа жизни, личные и традиционные нарративы.
- Здесь в первый раз публикуются трехъязычные тексты медвежьей церемонии (коренной язык, русский и английский), расшифрованные и переведенные с уже состоявшихся праздничных медвежьих церемоний, элементы которых появляются на видео на этих страницах.
- Он разработан таким образом, чтобы быть доступным на разных платформах от ноутбука до планшетов и смартфонов.
Эндрю Уигет
Пўпия йис пурайн арсыр мир поякщӑсӑт, щит увӑс мўвӑтн, Евразияйн па Увӑс Америкайн вәӆты ёх. Ӆыв пўпи пиӆа Тәрум иӆпийн вєра ма вәсӑт.
Арӑӆ пєлӑк мир йис пура эвӑӆт ма вәйман тӑйсеӆ, ушӑӊа тӑйсэӆ, хән Пўпи мўвн вәӆты нәптӑӆ сухӑнӑӆ, ӆўв нємасыя веӆпӑсӆӑты ёха єтӑӆ. Ӆўвты вухӑӆтӑты пийн, пойкщуман «юхи китӆа», Тәрум ащеӆ хуща китӆа. Веӆпӑсӆӑты хәеӆ хотн вәӆты мӑреӆн, ӆўв әмщӑӆӑӆы, ӆўв пӑтаӆа ариӆа, якӆа, ӆуӊаӆтупӑт ванӆтӑӆыйт, щи пийн нухӆы Тәрум ащеӆ хуща щи китӆа.
Пўпи хот веб-сайт вєрты пӑта, нємасыя NSF нємуп грантӑн ёх мӑсыйт, ин щи сайт рәпитты питӑс. Сайт вєрум ёх вән рәпата ӆэщӑтсӑт. Тӑм сайтӑн кашӑӊ щос шәп видео пунӆӑт, щит хуты 17 щосӑӊ видео эвӑӆт эвӑтман па ӆэщӑтман вєрса.
Тӑм веб-сайт наука вєрӑт әхтыйн рәпитты ёх пӑта ӆэщӑтса. Итәх наука щирн нумсӑт тӑта ищи хӑншман вәӆӆӑт. Нью-Мексико штат хуща вәӆты Государственной университет, наука мир 1724508 фонд, увӑс программайт хот, «Антропологическое и лингвистическое исследование арктических обрядовых традиций» нємуп тӑхет эвӑӆт вухн мӑсыйт. Тӑм вєр әхтыйн кәщая философской наукайт доктор хә Эндрю Уигет вәӆ. Тӑм грантӑн Ольга Балалаева, Марта Чепреги, Светлана Попова, Татьяна Молданова, Тимофей Молданов, Аграфена Сопочина па Елена Сурломкина рәпитӆӑт.
Тӑм сайт мєт оӆӑӊ тӑӆтаса вантты мосӆ: https://elokaarctic.org/bears?language=ru.
Мўӊ нәмӑсӆўв, тӑм веб-сайт арсыр мира па ученый ёха нётӆ, тӑм вєр ма уша вєрты пӑта па ипохла ӑктўм утӑт ӆўӊӑтты. Тӑм веб-сайт кан пищӑт тӑйӆ:
– Тӑм пўпи хот веб-сайт иса ёх пӑта вєрса, кашӑӊ хӑннєхэ ӆўвеӆ мосты ут тӑӆтаса вантаӆ.
– Тӑта хӑншум утӑт оӆӑӊӑн путӑртты па хӑншты рӑхӆ, кӑмӑн хуятэв ӑн кашащӑӆ. (Тӑм ясӊӑт пӑта «хӑннєхә хурасӆы ёх» па «культура ӆӑӊкӑр утӑт»).
– Щит вєрсы увӑс ёх нумӑс па ясӑӊ тӑйты ёх пиӆа.
– Щит иса мўв ёх пӑта вєрсы. Западной Сибирь мўв хӑнты па вухаӆь ёх пўпи хот эвӑӆт оӆӊитӆа. Еӆӆы тӑта арсыр шуши мирӑт йис пўпи хот вєрӑт, Евразия па Увӑс Америкайн вәӆты ёх хӑншты питӆайт.
– Иса утӑт кӑт ясӑӊӑн хӑншман вәӆӆӑт, щи пӑта ӆўӊӑтты пӑкӆӑт Увӑс Америка ёх, хута английской ясӑӊӑн путӑртӆӑт па мўӊ Евразия мўвев ёх, тӑта рўщ ясӑӊӑн путӑртӆӑт.
– Кашӑӊ мультимедийной атэӆт тӑхи щит вєра ар аудио па видео ут, хута пўпи хот хӑншман вәӆ. Щи киньща хурӑт па йис вєрӑт тӑта вәӆӆӑт, хӑннєхә кан вєрӑт па тӑта вантты рӑхӆ.
– Иса утӆўв мўӊ хәӆум ясӑӊӑн вєрман тӑйӆӑӆўв, пўпи хот арӑт увӑс ёх ясӑӊӑн, рўщ па английской ясӑӊӑн хӑншман вәӆӆӑт. Тӑмӑщ Пўпи якты хот оӆӑӊӑн па нємӑӆт тӑхийн хӑншман ӑн вәӆ.
– Ӆўв щи щира вєрман, кашӑӊ хуят арсыр тӑхи эвӑӆт, планшет муй смартфон мухты вантты пӑкӑӆ.
Эндрю Уигет
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Пётр Молданов