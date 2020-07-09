Первая цифровая всероссийская перепись населения: какой она будет?

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Уникальные отечественные планшеты, операционная система «Аврора», BI-платформа для сбора и хранения данных — руководитель Росстата Павел Малков рассказал о цифровых новшествах предстоящей в апреле 2021 года Всероссийской переписи населения. Зачем они нужны, как будут работать и что изменят в традиции проведения переписей уже этой осенью?
В октябре 2020 года стартует первый этап Всероссийской переписи населения – начнется работа переписчиков в труднодоступных районах. Они первыми испытают эффективность новых цифровых технологий.
Так, при обходе жилых помещений переписчики будут использовать отечественные электронные планшеты со специальным программным обеспечением. Устройства помогут оперативно фиксировать и обрабатывать информацию – стопки анкет и тяжелые сумки переписчиков уйдут в прошлое. По сравнению с бумажными переписными листами планшеты позволят значительно сократить время на внесение ответов, уменьшить число вероятных ошибок и, главное, — финансовые издержки на проведение переписи.
Производство планшетов запущено в июне 2020 года в Москве и Ивановской области. Всего для Всероссийской переписи населения изготовят 360 тысяч электронных устройств. Весит планшет менее 700 грамм. Встроенная батарея устройства обладает повышенной емкостью – 7 тыс. мАч. Переписчик также получит дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мАч), который позволит ему интенсивно работать в течение нескольких дней. Планшет дополнительно оснащен аксессуарами: чехлом с карманом для внешнего аккумулятора, картой памяти, стилусом и др.
Первая партия планшетов должна поступить в сентябре 2020 года, она будет использоваться для переписи населения на труднодоступных территориях.
«После проведения переписи часть планшетов — порядка 40 тысяч — останется в Росстате. Остальные передадим в другие органы власти для реализации различных проектов в области цифровой экономики», — сообщил руководитель Росстата Павел Малков.
Все планшеты для переписи будут оснащены первой российской мобильной операционной системой «Аврора». Платформа позволяет исключить риски потерь и компрометации информации, которые возможны при использовании обычных смартфонов и мобильных устройств, рассчитанных на массового потребителя. Среди возможностей ОС «Аврора» можно выделить: контроль целостности файловой системы, защиту каналов связи, шифрование данных и выполнение любых задач для мобильных устройств.
Сегодня ОС «Аврора» уже применяется ФГУП «Почта России» для оказания дополнительных услуг населению, а также используется в таких компаниях, как РЖД, «Ростелеком» и других.
Все полученные с помощью планшетов «цифровые» данные будут передаваться по защищенным каналам в единую облачную систему Всероссийской переписи населения.
Создание специальной BI-платформы (BI – Business Intelligence) для сбора, обработки и хранения данных переписи – закономерное продолжение взятого Росстатом курса на всестороннюю цифровизацию статистики. Платформа позволяет специалистам Росстата наблюдать за всеми аспектами подготовки, проведения и подведения итогов переписи в режиме реального времени и в мельчайших деталях.
Для удобства вся информация сгруппирована в три модуля — в соответствии с этапами ведущейся работы.
В первом модуле аккумулируется массив данных, связанных с подготовкой к переписи. Актуализация списка адресов, подбор и обучение переписного персонала, выбор помещений для переписных участков, работоспособность оборудования, в том числе — планшетов. Вся эта информация наглядно представлена с детализацией до муниципального района.
Второй модуль — важнейший инструмент контроля за ходом сбора сведений о населении. Информация начнет собираться в апреле 2021 года – и с портала «Госуслуги», и с планшетов переписчиков. В несколько кликов можно будет наблюдать за динамикой поквартирного обхода, выполнением плана сдачи материалов и активностью участия населения в интернет-переписи. Фактически система позволяет заглянуть на любой счетный участок и дотянуться до каждого переписчика в любом уголке страны.
И, наконец, третий модуль — это визуализация процесса обработки уже собранных материалов переписи на региональном и федеральном уровне. Мониторинг кодирования, консолидации и загрузки данных в базу Росстата впервые будет максимально прозрачным и наглядным.
После систематизации данных и подведения окончательных итогов переписи в 2022 году полная статистическая информация о нашей стране, всех регионах, городах и поселениях станет доступна не только государственным органам, но и каждому жителю России. Публичная работа с данными будет организована на базе BI-платформы.
Одним из главных нововведений предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Как показывают исследования, многие россияне на фоне пандемии стали проявлять интерес к дистанционному варианту участия в переписи. О том, что появилась возможность переписаться в онлайн-режиме, уже знает чуть более 44% жителей страны. А среди молодежной аудитории 18-24 лет — 76%. Такие данные показал всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ, проведенный 22-23 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в 80 субъектах РФ.
Росстат также предлагает регионам помимо федерального портала Gosuslugi.ru создавать возможность для онлайн-переписи на местных интернет-ресурсах, связанных с обращением населения. К примеру, Правительство Москвы уже выразило готовность открыть опцию переписи на официальном сайте мэрии Mos.ru — более популярном у жителей столицы портале, чем федеральный Gosuslugi.ru. Аналогичная возможность сейчас рассматривается в Санкт-Петербурге. Инициатива может распространиться и на другие регионы.
Также в «цифровых» планах Росстата — постепенно внедрять в традиционную статистику информацию, основанную на сложной обработке больших цифровых данных, так называемых Big Data. Сейчас идет разработка концепции использования таких данных в подсчетах. Успешно применить их в официальной статистике, по словам руководителя Росстата Павла Малкова, пока не удалось ни одной стране. «Традиционные статистические данные, которые сейчас используются в мире — уже выверенные, рассчитываются по утвержденной методологии на международном уровне. В основе больших данных — очень широкий спектр неструктурированной информации, поэтому работа с ними пока идет экспериментом», — сообщил он.
Сейчас Росстат анализирует все источники административных и больших данных на предмет их возможного использования в статистике. Комплексный документ с выводами должен появиться к концу года. «Мы уже начинаем эксперименты с применением больших данных по ряду направлений. В том числе в переписи, в расчете цен. В этом году хотим представить расчет зарплаты на основе данных Пенсионного фонда России. Причем, не только средней, но и медианной. Сейчас мы медианную зарплату считаем один раз в два года, в скором времени сможем делать это даже ежемесячно», — отметил Павел Малков.
В перспективе в стратегии развития Росстата должно появиться два больших блока работы. Это традиционная официальная статистика — опирается на административные и большие данные, но в соответствии с международными требованиями. Второй блок — новые показатели, которые не являются официальной статистикой, но могут использоваться для какой-либо оценки. Расчет таких показателей будет проходить в экспериментальном режиме. Например, для определения численности населения по всем муниципальным районам и городским округам на основе данных операторов мобильной связи. Полученная информация может использоваться и при подведении итогов Всероссийской переписи населения — для сопоставления с традиционными данными и дальнейшего анализа.
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата):
«Всероссийская перепись населения, которая состоится в апреле 2021 года — и последняя традиционная, и первая цифровая. При подготовке к ней мы проанализировали опыт более 50 стран мира и собрали лучшие практики применения цифровых технологий. Это электронные планшеты, приложения, карты геолокации, возможность переписи через интернет, использование больших данных и многое другое. Почти все страны при проведении переписи используют электронные планшеты, а применение больших данных сейчас декларирует только 9 стран, в том числе и Россия.
Все вместе цифровые инновации выводят перепись на принципиально новый высокий уровень. Ускоряется ввод информации, сокращается количество ошибок и время на расчеты. Полные итоги переписи будут подведены и опубликованы уже на следующий год после ее проведения, раньше на это уходило несколько лет. Перепись становится для всех ближе и удобнее. При этом хотел почеркнуть: мы не собираем никакие персональные данные ни на одном из этапов переписи — ни от переписчиков, ни с портала «Госуслуги», ни от операторов мобильной связи. Вся информация полностью обезличена. Но она ложится в основу управленческих решений на многие годы вперед».
Павел Смелов, заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстата):
«Помимо повышения скорости и точности цифровизация переписи позволяет значительно сократить бюджетные расходы на ее проведение. Мы посчитали: если бы Росстат проводил перепись как в 2010 году, когда было задействовано порядка 700 тысяч переписчиков, печатались стандартные защищенные бланки, закупалась канцелярия, то расходы могли бы составить 65 млрд рублей. Когда мы изменили в расчетах количество переписчиков и отказались от бумажных листов в пользу планшетов — сумма расходов упала практически вдвое — до 33 млрд рублей.
Новые возможности открывает и создание BI-платформы переписи, куда будет стекаться поток информации с планшетов и портала «Госуслуги». Это будет подобие ситуационного центра, где мы сможем отслеживать действия и передвижения по маршрутам всех переписчиков, определять насколько успешно идет перепись в разных районах. Но мы решили эту же систему использовать и для выдачи информации. Теперь мы выложим просто стандартные таблицы и предоставим доступ к базе микроданных переписи. Любой желающий сможет зайти в эту систему, создать свой уникальный запрос и получить ответ. Таким образом, цифровизация коснется не только самого процесса проведения переписи, но и дальнейшей работы с ее итогами».
Олег Никифоров, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростата):
«Генеральной репетицией нынешней переписи была пробная перепись в 9 регионах России в 2018 году. В Петербурге она проходила на территории муниципального образования Княжево. Уже тогда мы впервые оснастили переписчиков планшетами. Устройства полностью оправдали свое функциональное назначение. Сейчас немножко улучшилась операционная система, появились принципиально новые решения. Но уже в 2018 году нам стало понятно: мы получили очень существенный выигрыш в проведении цифровой переписи — молодёжь, а 80-85 процентов переписчиков — студенты, быстро адаптировалась к переписным гаджетам и очень активно их использовала. Фактически у нас почти не было отказов от работы — для молодежи она была интересна».
Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в апреле 2021 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях она начнется с октября 2020 года и продлится по июнь 2021 года.
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