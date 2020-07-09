В городах Югры Росгвардия приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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В памятную дату России в Ханты–Мансийске военнослужащие и сотрудники территориального Управления Росгвардии присоединились к мемориальной акции «Свеча памяти» в память своих боевых товарищей, кто ценой собственной жизни исполнил свой гражданский, служебный и воинский долг.
«Важно помнить, что с терроризмом следует не только бороться, но и предупреждать его возникновение. Главным оружием можно считать бдительность, сплоченность и неравнодушие», – рассказал врио начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Павел Бадин.
А в Нижневартовске сотрудники ОМОН провели Урок мужества для учащихся подшефной средней школы № 15 Росгвардейцы рассказали ребятам о трагических событиях в Беслане в сентябре 2004 года. Со школьниками также была проведена беседа, посвященная годовщине окончания Второй мировой войны.
Сотрудники спецназа также напомнили молодому поколению и о героических поступках своих боевых товарищей. «В этот день мы скорбим о всех погибших в результате терактов на территории России и за её пределами, чтим память сотрудников силовых ведомств, отдавших свои жизни при спасении граждан», – прокомментировал заместитель командира ОМОН г. Нижневартовска подполковник полиции Михаил Телешенко.
В Белоярском сотрудники отдела вневедомственной охраны приняли участие в памятных мероприятиях, посвященным погибшим землякам. В этот день вспомнили всех, кто погиб в террористических актах и при участии в контртеррористических актах.
В Сургуте сотрудники ОМОН и отдела вневедомственной охраны провели встречу с отцом Дионисием. В рамках мероприятия состоялась беседа на тему борьбы с терроризмом и противодействия экстремизму.
«Одна из наших главных задач – защитить граждан от террористической угрозы. Никто не должен оставаться равнодушным к тем злодеяниям, от которых погибают люди. Внимательность и ответственность сотрудников Росгвардии – одна из составляющих в борьбе с терроризмом», - прокомментировал врио командира ОМОН города Сургута майор полиции Дмитрий Дюмин.
В городах Югры после мероприятий сотрудники Росгвардии почтили память всех погибших во время терактов минутой молчания и возложили цветы к мемориалам.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре
Екатерина Панфилова