В Белоярском открыли новую набережную

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В церемонии приняли участие высокие гости из Москвы, Югры, Ямала и Тюмени.
Глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал об этапах реализации масштабного проекта. Вместе с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, губернатором Югры Натальей Комаровой, губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и губернатором Тюменской области Александром Моором глава прошел по всей территории набережной. Он рассказал, что в выборе зоны благоустройства участвовали в том числе и жители муниципалитета.
"Реализовано в четыре очереди, делали по годам. Первое, что сделали — ту часть, где композиция "Влюбленная пара". Решили, что нужно поддерживать семью и многодетность. С рождаемостью в Белоярском районе все отлично: в прошлом году к 2018 году на 28 детей родилось больше. В этом году рождаемость по отношению к прошлому году растет. За пять лет количество многодетных семей увеличилось в полтора раза", — сообщил Сергей Маненков.
Глава территории рассказал, что на дальнейшем этапе реализации проекта было создано в том числе пространство для проведения общегородских мероприятий. "Сцена у нас уникальная, — сказал глава района. — Пространство позволяет проводить большие праздники. В прошлом году мы впервые приняли фестиваль коренных народов мира".
Гости прошли по появившейся в этом году "беличьей тропе" — прогулочной дорожке, устроенной на высоте от земли. Прогулялись по этнодеревне, где пообщались с мастерами и мастерицами, представителями коренных народов.
Затем состоялось открытие набережной. Белоярцев и гостей города приветствовал Владимир Якушев. Он поздравил с профессиональным праздником всех, кто трудится в нефтегазовой отрасли.
"Сегодня мы присутствуем при открытии прекрасного объекта — новой набережной. Это победитель в конкурсе лучших практик формирования комфортной городской среды в нашей стране. Отправляясь сюда, я посмотрел эскизы, которые были представлены на этот конкурс, и с полной уверенностью могу сказать: то, что я увидел сегодня, реально воплощенное в жизни, в деле, — выглядит гораздо лучше. Поверьте мне, это бывает не так часто. Прекрасное общественное пространство, где, я думаю, все жители будут чувствовать себя комфортно и каждый найдет возможность, как провести здесь время. Мы также проехали по улицам этого прекрасного города и увидели, как жители любят его: чисто, комфортно и уютно на каждой улочке", — отметил Владимир Якушев.
Он также акцентировал внимание на посыле президента нашей страны: каждый проект, каждое общественное пространство на территории муниципального образования должны приниматься по решению граждан. "Эта набережная — это тоже решение людей, которые живут на этой территории. Они проголосовали за нее и получили действительно прекрасный объект", — сказал министр строительства и ЖКХ РФ.
"Я очень рад вместе с вами разделить это событие — открытие прекрасной набережной, — обратился к белоярцам губернатор Тюменской области Александр Моор. — Мы были здесь в 2018 году, строительство начиналось, концепция была понятна, но то, что я увидел сегодня — это очень красиво, очень самобытно, с этнографическим и историческим уклоном. Я нисколько не сомневаюсь, что это место будет самым излюбленным для жителей города, гостей, центром притяжения, центром проведения общественных мероприятий. Такие проекты в больших, а особенно в малых городах наших регионов действительно меняют жизнь к лучшему, делают ее более комфортной".
Александр Викторович также отметил важность участия общественности в обсуждении, реализации и приемке объекта, как это было в Белоярском. И сказал, что одна из целей визита его и коллег — посмотреть и перенять опыт Белоярского района.
"Дорогие соседи, земляки, — обратился к аудитории губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. — Мы на Ямале как никто понимаем, насколько непросто в наших малых городах создавать уют и комфорт. Им всего 40-50 лет, они все эти годы несут свою службу по созданию экономического благополучия нашей страны, и все делалось ради промысла. Порой не хватало сил на создание комфорта и уюта в наших городах, но семимильными шагами это наверстывается. Я очень благодарен вам, Наталья Владимировна, за то, что приглашаете нас, чтобы мы обменивались опытом, ведь этот объект, действительно, заслужил даже федеральные награды".
По-настоящему народным проектом назвала набережную губернатор Югры Наталья Комарова. "Мое личное ощущение — проект состоялся и он отвечает на запросы людей. Хотя я знаю о том, что у жителей Белоярского есть новые предложения по наполнению этого пространства. Учитывая то, что это именно пространство, я полагаю, что в каких-то вопросах на этот запрос можно будет ответить — если не здесь, то на какой-то другой площадке. Важно, что мы не разочаровались, сформировав идею. Важно, что мы добились ее воплощения, не подвели Правительство Российской Федерации, которое выделило грант на реализацию этого проекта. Городу всего 51 год — можно заходить со следующей заявкой, ограничений нет.
Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые звучали. С Днем района, с Днем города, и с нашим главным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности".
Наталья Комарова также процитировала стихи Ирины Молдановой, посвященные набережной "Сэй пан":
"В моем городке — новый пункт притяженья,
Комфортной среды городские решенья.
Увидеть, влюбиться — не стоит труда,
Уверен, ты снова приедешь сюда!"
Лыпӑт хойты тыӆӑщ 6-митн «Сэй пан» нємпи рўтьщӑты тӑхи пўншсы. Тыв Москва, Югра, Ямал тӑхеӊӑн па Тюмень вош эвӑӆт мойӊ ёх юхтыйӆсӑт.
Нуви сӑӊхум район кәща хә Сергей Маненков путӑртӑс, хутыса щит омӑссы. Щӑӆта ӆўв Россия мўв ЖКХ па хотӑт омӑсты вєр хўват министр хә Владимир Якушев, Югра мўв кәща нє Наталья Комарова, Ямал мўв кәща Дмитрий Артюхов па Тюменской область кәща хә Александр Моор пиӆа рўтьщӑты тӑхи вантман шәшсӑт. Ӆўв лупӑс, район мир ищи пирисӑт, хутыса тӑм рўтьщӑты тӑхи омӑсты мосӆ.
«Ар оӆ мӑр щи рўтьщӑты тӑхи омӑссўв. Мєт оӆӑӊӑн хоттєӆ ёх оӆӑӊӑн тӑхи вєрсўв. Вантэ, районэв хущи кашӑӊ оӆн аршӑк няврєм сєма питӆ, мўӊ щи вєр вантман тӑйӆўв», – лупӑс Сергей Маненков.
Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, щи рўтьщӑты тӑхийн вән мӑӊхӑтӆӑт вєрты щира вән хӑр омӑссы. Щӑӆта мойӊ ёх ӆаӊки ӛш хўват шәшсӑт, щи ӛш еша нухшӑк вєрсы. Еӆӆы ӆыв шуши кәрт шиваӆӑсӑт, хута хӑнтэт пиӆа шуши мир вәӆупсы оӆӑӊӑн путӑртсӑт.
Владимир Якушев рўтьщӑты тӑхи пўншты пӑта вўща ясӑӊ лупӑс. Мўв иӆпи питы вуй вўты хуятӑта мӑӊхӑтӆэӆ пӑта м ясӊӑт тәс.
«Тӑмхӑтӆ юхан хонӑӊӑн рўтьщӑты тӑхи пўншсы. Тыв юхӑтмєм еӆпийн ма вантсум, хутыса щи тӑхи хурн хӑншсы, мосӆ лупты, сємн вантты мєт әмӑщ, щи тӑхи мєт ма па хурамӑӊа омӑссы. Тӑта вошӑӊ мир ма рўтьщӑты щир тӑйӆӑт. Щи вош шиваӆӑсум, ӆўв ма сӑмєма хойс, тӑта кашӑӊ вош хўлыйн м, сыстӑм. Тӑта вәӆты мир вошӆ сӑмӑӊа тӑйӆӑт», – лупӑс Владимир Якушев.
Тюменской область кәща хә Александр Моор Нуви сӑӊхум вошн вәӆты хуятӑта лупӑс:
«Мӑнєма әмӑщ нын пиӆӑна тӑмхӑтӆ амтӑтьӆяты, ин щимӑщ хурамӑӊ тӑхи пўншсы. Мўӊ тӑта 2018-мит оӆн вәсўв, хән щи тӑхи тәп омӑсты оӆӊитсы. Щит шєӊк хурамӑӊ тӑхи, шуши мир вәӆупсы щирн вєрсы. Тӑта вошӑӊ па мойӊ мир сӑмӑӊа рўтьщӑты щир тӑйӆӑт».
Ямало-Ненецкой округ кәща хә Дмитрий Артюхов ищи вўща ясӑӊ лупӑс:
«Тынӑӊ пиӆ ёхӆўв, мўӊ ищи щимӑщ ай мўвн вәӆӆўв, щирн ма вәӆэв, хутыса ӆавӑрт ай вошӑт хурамӑӊа, ма вєрты. Наталья Владимировна, вән пәмащипа, хуты мўӊев тыв вохӆӑты. Мўӊ кўтэвн вантман еӆӆы вәнӆтыйӆӆўв. Ма щирємн, щи рўтьщӑты тӑхи омӑсты вєр пӑта мосӆ вән мойӆупсы мӑты».
Округев кәща нє Наталья Комарова ясӑӊӆаӆ щирн, щит мир сӑмӆаӆ эвӑӆт юхтум вєр:
«Ма нәмӑсӆум, щи рўтьщӑты тӑхи хӑннєхә нумсӑт щирн омӑссы. Мєт әмӑщ, хуты иса вєр ма тывӑс, Россия мўвев Правительства эвӑӆт щи тӑхи омӑсты щира грант вух ёша хоӆумсўв. Ин Нуви сӑӊхум вош 51 оӆа йис, еӆӆы па хурамӑӊ тӑхет омӑсты рӑхӆ. Ма ищи районӑн па вошн вәӆты хуятӑта мӑӊхӑтӆӑн пиӆа вән вўща ясӑӊ лупӆум».
Щӑӆта Наталья Комарова «Сэй пан» оӆӑӊӑн Ирина Молданова хӑншум ясӊӑт ӆўӊтӑс:
«Ма вошємн – йиӆуп рўтьщӑты тӑхи,
Кәща ёхн вєрум м тӑхи.
Щи тӑхи шиваӆӑӆӑн – имухты сӑмєна хойӆ,
Нәмӑсӆум, нӑӊ па щи тыв юхӑтӆӑн!»
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры