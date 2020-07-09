Первая «Российская креативная неделя» проходит по всей стране

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Сегодня по всей стране стартовала первая «Российская креативная неделя» (Russian Creativity Week) – масштабное событие, направленное на развитие креативных индустрий в России. С 7 по 10 сентября специальные события состоятся в регионах России, а с 11 по 13 сентября бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое – в Москве. Основные мероприятия программы будут доступны онлайн на сайте «Российской креативной недели». Организаторами «Российской креативной недели» выступают ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.
«Люди – это главное богатство любой страны. Процветание государства зависит от того, насколько комфортные условия созданы в нем для реализации лучших способностей его граждан. Именно яркие творческие люди совершают выдающиеся открытия и формируют будущее, в котором хочется жить. Очень много таких людей в регионах нашей огромной страны, и наша задача – максимально поддержать их. Важно, что “Российская креативная неделя” – это именно федеральный проект, в который вовлечены регионы со всей России. Мы увидели огромный отклик за пределами Москвы. Жители сотен городов получили возможность лично принять участие в мероприятиях “Российской креативной недели” или наблюдать за ними в режиме онлайн», – подчеркнул начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета «Российской креативной недели» Сергей Новиков.
В региональную программу «Российской креативной недели» вошел Фестиваль уличного кино: на крупнейших площадках сотен городов проходят кинопоказы лучших короткометражных работ молодых российских режиссеров. Фестиваль проходит в 600 населенных пунктах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск и Краснодар. В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года, среди которых спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».
7 сентября в Красноярском театре оперы и балета состоится премьера мультижанровой постановки «Ленинградская симфония», объединившей современный балет, симфонические произведения, элементы драматического театра, хоровое и оперное исполнение. В спектакле прозвучат части «Реквиема» современного композитора, лауреата «Золотой Маски» Алексея Сюмака и первая часть «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича. Режиссер – заслуженный артист России Сергей Бобров. Постановка «Ленинградская симфония» – это посвящение театра трагическим страницам военных лет, взгляд сегодняшнего поколения на ту драматическую эпоху. 7 сентября в 15:00 спектакль будет транслироваться на сайте «Российской креативной недели».
С 7 по 11 сентября в проектном офисе «Креативные индустрии» в Томске будет работать pop-up выставка «5х5». 8 сентября в калужском Инновационном культурном центре пройдут поэтический вечер-презентация сборника стихов молодого поэта Дмитрия Горенского «Per Se» и перформанс «Гоголь — это снится» (хореограф Юлия Бычкова). Здесь же с 6 по 12 сентября будет открыта выставка «Личный Космос» – главное событие VIII Фестиваля современного искусства «Циолковский Фест», организованного при поддержке Министерства культуры Калужской области. 9 сентября в конференц-зале Алтайского Фонда развития малого и среднего бизнеса в Барнауле пройдет круглый стол с участием представителей бизнеса и креативных индустрий: урбаниста Святослава Мурунова, продюсера проектного бюро развития городов и деревень Urban App Дмитрия Шацкова и руководителя Центра Урбанистики Алтайского края Нонны Березиковой. Сразу три события состоятся 10 сентября в Ульяновске: круглый стол «Итоги программы трансформации предприятий легкой промышленности и создание региональных брендов» на площадке секции «Культура и экономика» X Международного культурного форума, спикером которого выступит руководитель Be In Open Алексей Баженов (Санкт- Петербург); дискуссия «Год креативной экономики ООН в России: каким будет национальный и региональный формат?»; «Японо-российского форум по креативной экономике».
C 11 по 13 сентября регионы страны представят свои знаковые проекты и проведут десятки мероприятий на «Российской креативной неделе» в Москве.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра выступил официальным партнером «Российской креативной недели». В программу югорской делегации вошли лектории, презентации, выставки и многое другое. На площадке «Искусство» автономный округ презентует первую арт-резиденцию, которая будет создана на территории Ханты-Мансийска. В павильоне Минпромторга Югра представит fashion-концерт в рамках программы «Доступная среда». В мероприятиях «Российской креативной недели» примет участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.
«Югра – это регион с многовековой историей и молодым, активным, современным населением. Мы опираемся на традиции, создавая и внедряя технологии будущего. Правительство нашего региона создает условия для развития возможностей творческого и креативного потенциала югорчан и гостей, оказывает поддержку творческим инициативам молодежи. Главный ресурс креативной индустрии – человек с его навыками, знаниями, талантом, который способен продвигать общественно-экономические отношения на новые этапы развития. В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование государственных механизмов поддержки креативного потенциала населения как формы сохранения развития культуры, творчества, основного двигателя экономики автономного округа», – рассказала Наталья Комарова, губернатор Югры, член организационного комитета «Российской креативной недели».
Нижний Новгород представит арт-объект, выполненный нижегородскими художниками Артемом Филатовым и Иваном Серым совместно со студией дизайна Kurt Studio. Инсталляция «Горький опыт» посвящена жизни и творчеству знаменитого писателя Максима Горького. На «Российскую креативную неделю» приедет творческий десант — делегация Nizhny Creativity Team. Среди участников делегации — художники, специалисты в сфере современного искусства, театральные деятели, представители студий дизайна, коммуникационных агентств, IT-специалисты и урбанисты.
«Тесная работа с творческими индустриями для Нижегородской области — это не следование трендам, хотя абсолютно очевидно, что во всем мире внимание к креативному сектору экономики возрастает с каждым годом, а вполне закономерное явление. В преддверии 800-летнего юбилея для Нижнего Новгорода, имеющего все предпосылки для развития в этом направлении, особенно важным становится формирование собственной нижегородской креативной идентичности. Учитывая это, мы ставим перед собой задачу максимум — сделать Нижний Новгород креативной столицей России», — комментирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
11 сентября на гала-вечере Пермского края будет представлена программа Пермского театра оперы и балета – концерт с участием солистки Пермской оперы, заслуженной артистки Российской Федерации Надежды Павловой и Камерного оркестра Пермской оперы (художественный руководитель и главный дирижер — Артем Абашев). В программе вечера: произведения эпохи барокко и струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» Петра Чайковского. Также Пермский край презентует новое социально-культурное пространство – «Завод Шпагина», создаваемое в контексте сохранения и инновации объекта промышленного наследия. Кластер, расположенный в исторической части Перми, станет площадкой для флагманских музейных и театральных проектов региона и крупных фестивалей международного уровня. Преобразования здесь уже начались: локация стала постоянным местом для культурных событий. Сегодня «Завод Шпагина» посещают 100 тысяч гостей ежегодно.
12 сентября Тульская область и фестиваль «Толстой» представят в Парке Горького спектакль-променад «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с», посвященный воззрениям Льва Николаевича на отношения мужчины и женщины. Специально для «Ясной Поляны» его создали режиссер, лауреат премии «Прорыв» Семен Александровский и драматург, лауреат «Золотой маски» Михаил Дурненков. Зрители разделятся на две группы, «Левина» и «Кити», и пойдут разными маршрутами навстречу друг другу, окунувшись в мир произведений Толстого.
Арт-объект, микрофон, тульского завода «Октава» будет расположен на входе в Парк Горького. В специализированной студии будут записываться подкасты с участниками программы «Российской креативной недели». Также там будет звучать произведение художника Олега Макарова, созданное для Музея станка творческого индустриального кластера «Октава».
Будет презентован Музейный квартал Тулы – проект, не имеющий аналогов в России. На полностью отреставрированной улице находятся филиалы сразу четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-заповедника «Куликово поле» и музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна».
Справка:
Российская креативная неделя (7-10 сентября – регионы России, 11-13 сентября – Москва) – главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, направленное на реализацию экономического потенциала творческого и креативного сообщества России.
«Российская креативная неделя» охватывает 14 направлений: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование. Согласно международным стандартам эти сферы включены в понятие «креативные индустрии» – сектора экономики, связанного с интеллектуальной и творческой деятельностью. Все индустрии представлены в развлекательном, образовательном и деловом блоках.
Кураторами программ 14 направлений стали журналист и телеведущий Владимир Познер, дирижер Теодор Курентзис, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, искусствовед Николай Палажченко, генеральный директор медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» Ольга Паскина, президент Altcommunication Group Егор Альтман, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, создатель платформ Dombook и bnMAP Ирина Доброхотова, основатель телеграм-канала @blockchainrf Ани Асланян.
Ключевые мероприятия будут доступны онлайн на сайте «Российской креативной недели»: желающие смогут посмотреть трансляции не выходя из дома.
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Организаторы:
Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум