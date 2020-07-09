В автономном округе установлены лимиты добычи охотничьих ресурсов

- Русский
- Хантыйский
Лимиты добычи охотничьих ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре установлены с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Соответствующее постановление в конце июля подписала глава региона Наталья Комарова. Документ принят для обеспечения устойчивого рационального использования охотничьих ресурсов на территории Югры.
Ограничения на охоту устанавливается на следующие виды животного мира: лося, соболя, медведя, барсука, рысь и выдру. Нормы добычи исчисляются на основании данных о численности охотничьих ресурсов, полученных при проведении ежегодных учётных работ. Данные виды работ возложены на департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Согласно документу, лимит на добычу лося составил 748 голов, медведя – 910, барсука – 214, выдры – 189, соболя – 14 065 особей.
По результатам учётных работ, количество рыси в 2020 году составила всего 142 особи, поэтому лимит добычи всего 4 особи. Общая численность этого редкого вида в округе за последние десять лет не превышала 321 особь. Специальной охоты на рысь не ведётся, добыча этого вида в регионе чаще носит случайный характер.
В этом году заявки на лимитирующие охотничьи ресурсы подали общины коренных малочисленных народов Севера, индивидуальные предприниматели, промысловые хозяйства и другие организации, ведущие свою деятельность на территории автономного округа.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Округ кәща нє Наталья Комарова нємасыя поступсыйн ёш пос пунӑс, муйкєм арат войт тӑм оӆ вәйт ӆор тыӆӑщ 1-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт 2021-мит оӆ вәйт ӆор тыӆӑщ 1-мит хӑтӆ вәнты веӆты рӑхӆ.
Щи поступсы хўват, кўрӑӊ вой, нюхӑс, мойпӑр, кўщар вєнш, рӑщ (кӑти вєнш) па вәнтӑр войт шимӑӆшӑк веӆты рӑхӆ. Мєт сыры округ мўв-авӑт вєрӑт вантман тӑйты департамент ёх мсыева нух ӆўӊӑтсӑт, муйкєм арӑт щи войт интӑм округевн вәӆӆӑт. Щи пийн уша вєрсы, муйкєм арат войт веӆты рӑхӆ.
Тӑм оӆн шуши мир общинайт, ӆыв саттэӆа вєрӑт тӑйты ёх, вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты тӑхет ёх округ мўв-авӑт вєрӑт вантман тӑйты департамента войт веӆты пӑта вохты нєпекӑт китсӑт.
Поступсы щирн, иха ӆўӊӑтты ки, оӆ мӑр 748 кўрӑӊ вой, 910 мойпӑр, 214 кўщар вєнш вой, 189 вәнтӑр вой па 14 065 нюхӑс вой павӑтты рӑхӆ.
Интӑм округевн 142 рӑщ (кӑти вєнш) вой вәӆ, щирн тәп няӆ вой павӑтты рӑхӆ. Юхи хӑщум яӊ оӆ Югра мўвев ӆуваттыйн тәп 321 рӑщ вәс. Щи вой нємасыя ӑн веӆӆы.
Людмила Теткина
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры